🔴 Niger : la junte annonce vouloir "poursuivre" le président Bazoum pour "haute trahison"

Heure par heure

Les auteurs du coup d'État au Niger ont annoncé dimanche soir leur intention de "poursuivre" le président renversé Mohamed Bazoum pour "haute trahison" et "atteinte à la sûreté" du pays. Suivez les derniers développements de la situation au Niger heure par heure.

2 h 05 : le régime militaire dénonce "les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes" de la Cédéao

Les auteurs du coup d'État au Niger ayant renversé le président Mohamed Bazoum ont dénoncé dimanche soir "les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes" de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao).

Les populations nigériennes sont "durement éprouvées par les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la Cédéao, qui vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, de denrées alimentaires" et "de fourniture en courant électrique", a affirmé un des membres du régime, le colonel-major Amadou Abdramane, dans un communiqué lu à la télévision nationale.

1 h 27 : la junte annonce vouloir "poursuivre" le président Bazoum pour "haute trahison"

Les auteurs du coup d'État au Niger ont annoncé dimanche soir leur intention de "poursuivre" le président renversé Mohamed Bazoum pour "haute trahison" et "atteinte à la sûreté" du pays.

"Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour" les "preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers, pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger", a déclaré le colonel major Amadou Abdramane, un des membres du régime, dans un communiqué lu à la télévision nationale.

L'essentiel de la journée du 13 août

Des chefs religieux musulmans nigérians sont rentrés à Abuja après avoir rencontré des responsables de la junte militaire à Niamey.

Le président nigérien, Mohamed Bazoum, retenu dans sa résidence présidentielle à Niamey depuis un coup d'État qui l'a renversé le 26 juillet, a quant à lui "eu la visite de son médecin", a indiqué l'un de ses proches à l'AFP.

Avec AFP et Reuters

