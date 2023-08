Heure par heure

🔴 En direct : les chefs d'état-major de la Cédéao se réuniront jeudi et vendredi au Ghana

Les chefs d'état-major de la Communauté économique des États d'Afrique de l'ouest se réuniront jeudi et vendredi au Ghana pour évoquer une possible intervention militaire au Niger, selon un porte-parole de l'organisation. Le président russe Vladimir Poutine et le chef de la junte malienne Assimi Goïta ont de leur côté appelé à un règlement pacifique de la crise. Suivez heure par heure la situation au Niger.

Des militaires sénégalais en pleine discussion en marge d'un conseil de la Cédéao à Abuja, au Nigeria, le 10 août 2023. © Kola Sulaimon, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre