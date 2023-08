Plus d'un million de personnes ont fui le Soudan en raison du conflit, indique l'OIM

L'Organisation internationale pour les migrations a déclaré mardi que plus d'un million de personnes vivant au Soudan ont été contraintes à l'exil depuis le début du conflit qui a éclaté il y a près de quatre mois entre des factions militaires rivales.

Publicité Lire la suite

Plus d'un million de personnes auraient quitté le Soudan pour se rendre dans les pays voisins depuis qu'un conflit a éclaté à la mi-avril entre des factions militaires rivales, a déclaré mardi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Selon les derniers chiffres hebdomadaires publiés par l'organisation, le conflit a conduit 1 017 449 personnes à partir du Soudan vers les pays voisins, et a fait déplacer 3 433 025 autres à l'intérieur du pays.

Depuis près de quatre mois, des combats opposent les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) à l'armée régulière.

À lire aussiGuerre au Soudan : "Tout le monde cherche sa mère, son frère ou son fils"

"Fortes explosions"

Lundi, des affrontements ont eu lieu dans différents quartiers de Khartoum et dans une région du Darfour, ont rapporté des habitants de ce pays d'Afrique de l'Est.

Des "frappes aériennes intenses et de fortes explosions" ont retenti dans la capitale, selon ces habitants.

Au Darfour-Sud, des habitants se sont de nouveau réveillés lundi "au son des tirs d'artillerie et continuent de fuir la ville", attaquée par des paramilitaires, ont indiqué des témoins à l'AFP.

"Environ 20 000 personnes ont été déplacées par les violences" qui frappent Nyala depuis quelques jours, selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), qui précise que l'acheminement de l'aide est "entravé".

"En dépit des difficultés d'accès à l'hôpital de Nyala à cause des bombardements, nous avons reçu dimanche 66 blessés dont six sont décédés", a précisé à l'AFP une source médicale de la deuxième ville du Soudan.

"Aucune excuse"

La communauté internationale "n'a aucune excuse" pour son retard à soulager les souffrances de la population soudanaise, victime depuis quatre mois d'un conflit entre groupes armés, affirment mardi des dirigeants de grandes organisations humanitaires.

Les femmes sont particulièrement touchées, victimes de violences et de viols perpétrés par les combattants et privées d'une aide psychologique et médicale adéquate, ont souligné des porte-parole des agences lors d'un point à Genève.

"Nos appels humanitaires peuvent aider quelque 19 millions de personnes au Soudan et dans les pays voisins. Cependant, les deux appels sont financés à un peu plus de 27 %. Veuillez changer cela", réclament ces dirigeants, parmi lesquels les patrons des grandes agences onusiennes ou privées Save the Children et CARE.

L'ONU a lancé deux appels, l'un pour financer l'aide au sein du pays à hauteur de 2,57 milliards de dollars, et l'autre destiné aux réfugiés qui ont fui le Soudan à hauteur de 566,4 millions de dollars.

Le premier est financé à seulement 25,4 %. Le second, à 31%.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne