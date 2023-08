Soupçonnée de corruption, une proche du président malgache arrêtée au Royaume-Uni

Romy Andrianarisoa, directrice de cabinet du président malgache, a été interpellée jeudi à Londres, selon un communiqué diffusé lundi par l'Agence britannique anticriminalité. Elle est soupçonnée d'avoir réclamé des pots-de-vin pour l'attribution de licences d'exploitation au groupe minier Gemfields.

Soupçonnés d'avoir demandé des pots-de-vin pour l'attribution de licences d'exploitation au groupe minier britannique Gemfields, la directrice de cabinet du président malgache et un Français décrit comme son "associé" ont été arrêtés au Royaume-Uni.

Romy Andrianarisoa, 46 ans, et Philippe Tabuteau, 54 ans, ont été interpellés jeudi à Londres, a annoncé lundi 14 août dans un communiqué l'Agence britannique anticriminalité (NCA).

L'entreprise avait fait part de ses préoccupations aux autorités britanniques et les deux suspects ont été arrêtés dans le quartier de Victoria "lors d'une réunion où ils sont soupçonnés d'avoir tenté de solliciter" des sommes totalisant 250 000 francs suisses (260 000 euros) "et une participation au capital de 5 %", poursuit la NCA.

Selon le Financial Times, qui a révélé l'information dimanche soir, cette dernière demande visait une participation dans tous les projets malgaches de Gemfields, qui est depuis 2008 propriétaire de la société Oriental Mining dans le pays.

Relevée de ses fonctions

Romy Andrianarisoa et Philippe Tabuteau ont comparu samedi devant un tribunal britannique. Celui-ci a ordonné leur maintien en détention jusqu'à une audience le 8 septembre devant la Southwark Crown Court. Ils encourent chacun jusqu'à dix ans de prison.

"Je suis reconnaissant à Gemfields d'avoir porté cette affaire à notre attention et de sa coopération continue à l'enquête", a indiqué Andy Kelly, chef de l'unité de corruption internationale de l'agence anticriminalité britannique, cité dans le communiqué. Contactée par l'AFP, Gemfields n'a pas donné suite.

La présidence malgache a annoncé lundi de son côté qu'"au vu de la situation", Romy Andrianarisoa est "relevée de ses fonctions avec effet immédiat".

La proche du chef de l'État Andry Rajoelina était officiellement en congé depuis la semaine dernière, a précisé la présidence dans un communiqué, ajoutant que "les autorités malagasy ignorent les raisons de son déplacement au Royaume-Uni".

L'affaire éclate moins de trois mois avant le premier tour de l'élection présidentielle le 9 novembre dans la grande île de l'océan Indien. Andry Rajoelina, dont la double nationalité française et malgache a récemment fait l'objet d'une polémique, n'a pas encore annoncé officiellement sa candidature.

"Andry Rajoelina doit partir"

"Cette affaire n'est qu'un exemple de l'extrême corruption qui gangrène notre pays au détriment de tous les Malgaches. Andry Rajoelina doit partir, pour le bien de mon pays !", a réagi lundi Siteny Randrianasoloniaiko, l'un des principaux opposants à Andry Rajoelina.

Le pays est classé à la 142e position sur 180 dans le classement de la perception de la corruption de Transparency International. L'ONG a appelé le mois dernier les candidats à la présidentielle à s'engager dans la lutte contre "le caractère tentaculaire des ramifications de la corruption à Madagascar et l'intensité de la protection politique et judiciaire qui les entoure, favorisant l'impunité".

Madagascar avait connu en 2018, quelques mois avant l'élection présidentielle précédente, une crise politique provoquée par l'adoption de lois électorales controversées, qui avait notamment débouché sur des poursuites contre 79 députés soupçonnés d'avoir touché des pots-de-vin.

La justice du pays a par ailleurs annoncé en novembre l'ouverture d'une enquête sur le commerce de litchis, dont le pays est grand producteur, après un rapport de Transparency International sur des soupçons de corruption et blanchiment.

Gemfields, également propriétaire du joaillier Fabergé, exploite une mine d'émeraudes en Zambie et de rubis au Mozambique. À Madagascar, le groupe détient des concessions mais n'a pas d'exploitation actuellement en activité.

Selon le dernier rapport annuel de Gemfields, Oriental Mining détient "un certain nombre de concessions pour une gamme de minéraux, dont l'émeraude et le saphir", et prévoit de reprendre cette année des procédures pour obtenir des permis supplémentaires dans le pays, après des retards liés à la pandémie de Covid-19.

