🔴 En direct : l'Union africaine et la Cédéao peinent à s'entendre sur une intervention militaire

Les discussions entre l'Union africaine et la Cédéao, réunies à Addis-Abeba le 14 août à l'occasion du Conseil Paix et Sécurité (CPS), semblent dans l'impasse. Aucun communiqué n'a été publié à l'issue de la rencontre, signe des difficultés à définir une feuille de route commune. Une nouvelle rencontre entre les chefs d'état-major ouest-africains doit se tenir à Accra au Ghana pour évoquer les détails d'une éventuelle opération. Suivez heure par heure la situation au Niger.

18 h 59 : "Les travaux entre les chefs d'état-major ont déjà commencé", indique Serge Daniel, journaliste à France 24

18 h 43 : pour Nicolas Sarkozy, le coup d'État au Niger est voué à l'"échec"

L'ancien prĂ©sident français Nicolas Sarkozy prĂ©dit l'Ă©chec "certain" des auteurs du coup d'État au Niger, estimant que c'est le maintien "dans la durĂ©e" des forces militaires françaises au Sahel qui a provoquĂ© la haine anti-française.Â

"Le problème est profond et en rĂ©alitĂ© insoluble car il est celui de la prĂ©sence prolongĂ©e de notre armĂ©e dans nos anciennes colonies", explique l'ancien chef de l'État, dans un entretien fleuve au Figaro Ă l'occasion de la sortie de son nouveau livre "Le Temps des combats" (Fayard).Â

"Aussi bonnes et gĂ©nĂ©reuses soient nos intentions, toute mission qui s'Ă©ternise finit par nous faire apparaĂ®tre (...) comme une force d'occupation", ajoute-t-il, convaincus que "les Africains eux-mĂŞmes" comprendront "l'impasse dans laquelle les conduisent ces soi-disant dirigeants issus de coups d'État militaires". "Leur Ă©chec est certain", prĂ©vient-il, Ă propos des auteurs du coup d'État du 26 juillet qui a conduit Ă l'Ă©viction du prĂ©sident Mohamed Bazoum.Â

17 h 01 : discussions "difficiles" entre la Cédéao et l'UA autour d'une éventuelle intervention militaire

La réunion du Conseil Paix et Sécurité (CPS), qui s'est tenue à Addis-Abeba le 14 août entre l'Union Africaine et la Cédéao, a été "difficile", "très franche", et "très longue", a confié une source diplomatique africaine à nos confrères de RFI. L'essentiel des débats a porté sur l'éventualité d'une intervention militaire.

"Certains, au sein du Conseil, ont souhaité pouvoir émettre des réserves et demander des clarifications dans la séquence qui pourrait conduire", a poursuivi la même source. Signe des points de désaccords, aucun communiqué n'a été publié à l'issue du Conseil.

16 h 04 : nouvelle réunion cruciale jeudi et vendredi au Ghana

Une réunion militaire ouest-africaine cruciale doit se tenir jeudi et vendredi au Ghana. Les participants doivent se pencher sur les modalités d'une possible intervention armée pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger.

Si l'option d'une intervention militaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) reste sur la table pour rétablir dans ses fonctions le président renversé Mohamed Bazoum, la voie du dialogue et de la diplomatie avec le junte militaire au pouvoir à Niamey semble néanmoins privilégiée.

9 h 53 : au moins 17 soldats tués dans une attaque près du Burkina Faso

Une attaque de jihadistes présumés a tué au moins 17 soldats au Niger avant une réunion militaire ouest-africaine cruciale jeudi, qui doit se pencher sur les modalités d'une possible intervention armée pour restaurer l'ordre constitutionnel dans ce pays.

Dans un communiqué publié mardi, la Cédéao évoque "différentes attaques perpétrées par des groupes armés" ayant "provoqué la mort de plusieurs soldats nigériens", sans préciser les dates de celles-ci.

CommuniquĂ© de presse sur les attaques de groupes armĂ©s en RĂ©publique du Niger pic.twitter.com/SuiLfUhKZF — Ecowas - Cedeao (@ecowas_cedeao) August 16, 2023

L'organisation, qui "condamne fermement" ces attaques, appelle en outre le rĂ©gime militaire de Niamey "Ă rĂ©tablir l'ordre constitutionnel au Niger afin de pouvoir concentrer (son) attention sur la sĂ©curitĂ© dans le pays" qui s'est "davantage fragilisĂ©e depuis la tentative de coup d'État". Â

L'attaque de mardi est la plus meurtrière depuis le coup d'État du 26 juillet.Â

L'essentiel de la journée du 15 août

Le chef du gouvernement formĂ© Ă l'issue du coup d'État au Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, Ă©tait en visite au Tchad oĂą il a Ă©tĂ© "reçu par le prĂ©sident" Mahamat Idriss Deby Itno, selon le gouvernement et la prĂ©sidence.Â

Les chefs d'état-major de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest doivent se réunir jeudi et vendredi au Ghana pour évoquer une possible intervention militaire au Niger, selon un porte-parole de l'organisation.

Le président russe Vladimir Poutine et le chef de la junte malienne Assimi Goïta ont de leur côté appelé à un règlement pacifique de la crise.

Avec AFP et Reuters

