🔴 En direct : arrivée d'une délégation de la Cédéao à Niamey pour une nouvelle médiation

Heure par heure

Une délégation ouest-africaine est arrivée à Niamey afin de tenter une nouvelle médiation diplomatique avec les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, selon les informations de Serge Daniel, le correspondant de France 24 et RFI dans la région. Suivez heure par heure les derniers développements au Niger.

14 h 30 : arrivée d'une délégation ouest-africaine à Niamey pour tenter une nouvelle médiation

Une délégation ouest-africaine est arrivée à Niamey afin de tenter une nouvelle médiation diplomatique avec les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, selon Serge Daniel, le correspondant de France 24 et RFI dans la région.

L'avion a atterri vers 13 h (12 h GMT) avec à son bord une délégation d'émissaires de la Cédéao, au lendemain de l'annonce de l'organisation régionale qui s'est dite prête à engager une intervention armée pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger.

La délégation est notamment conduite par l'ancien président nigérian Abdulsalami Abubakar, selon la cellule communication du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), qui a pris le pouvoir à la faveur du coup d'État du 26 juillet.

Abdulsalami Abubakar s'était déjà rendu à Niamey au nom de la Cédéao le 3 août, mais n'avait rencontré ni le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahamane Tiani, ni le président renversé.

10 h 12 :Â une "possible" mission diplomatique au Niger

La Communauté des États d'Afrique de l'Ouest pourrait envoyer samedi une délégation à Niamey, dont l'objectif est de "continuer à suivre la voie pacifique pour rétablir l'ordre constitutionnel", selon le commissaire aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité de l'organisation régionale, Abdel-Fatau Musah.

Mais la question de son accueil à Niamey reste entière, les précédentes délégations de la Cédéao ayant toujours échoué à rencontrer le nouvel homme fort du Niger, Abdourahamane Tiani, comme le président Mohamed Bazoum, renversé par le coup d'État du 26 juillet.

Selon une source proche de l'organisation ouest-africaine, cette délégation souhaite transmettre un "message de fermeté" aux militaires à Niamey et rencontrer le président Bazoum toujours retenu prisonnier.

"Nous sommes prêts à résoudre le problème pacifiquement, mais il faut être deux pour danser le tango", a déclaré Abdel-Fatau Musah. Mais "nous n'allons pas être ceux qui frappent à la porte alors qu'ils nous la claquent", a-t-il toutefois ajouté.

6 h 30 : "Certains pensent toujours qu'il est possible d'arriver à une solution négociée"

"On sait que deux pays vont jouer un rôle important en cas d'éventuelle intervention militaire au Niger", nous dit Serge Daniel, correspondant de France 24 et RFI dans la région, sans plus de précision.

Il ajoute qu'un participant à la rencontre des chefs d'état-major de la Cédéao de jeudi et vendredi a dit qu'il "ne faut pas forcément s'attendre à un grand déploiement" militaire, mais "probablement à une intervention ciblée" s'il y a une attaque pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger.

Serge Daniel indique également que "malgré la fin de la réunion d'Accra, certains pensent toujours qu'il est possible d'arriver à une solution négociée pour trouver une issue à la crise" qui secoue le Niger.

1 h 25 : il "n'arrivera rien" au président Bazoum, assure le Premier ministre nommé par la junte

Le Premier ministre nommé par la junte nigérienne, Ali Mahaman Lamine Zeine, a assuré vendredi soir au New York Times que les militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum lors du coup d'État du 26 juillet ne lui feront aucun mal.

Dans cet entretien réalisé par le quotidien américain depuis Dakar, Ali Mahaman Lamine Zeine, un civil, affirme également que les militaires nigériens qui l'ont nommé n'ont "aucune intention" de collaborer avec la Russie, ni avec les mercenaires du groupe Wagner.

Interrogé sur le sort de Mohamed Bazoum, qui inquiète la communauté internationale, Ali Mahaman Lamine Zeine répond que "rien ne lui arrivera car nous n'avons pas de tradition de la violence au Niger".

L'essentiel de la journée du 18 août

La force de la Cédéao est "prête à intervenir" au Niger dès que les dirigeants des pays ouest-africains en donneront l'ordre, a déclaré un responsable, à l'issue de la deuxième journée de réunion des chefs d'état-major au Ghana. L'organisation a également annoncé une "possible" mission diplomatique samedi au Niger.

