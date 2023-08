Élargissement des Brics et monnaie commune au programme du sommet des pays émergents

SUR FRANCE 24

Le sommet des pays émergents des Brics se déroule jusqu'à jeudi à Johannesburg avec, au centre des discussions, l'élargissement du bloc qui veut étendre son influence politique et économique mondiale. Retrouvez les contenus de France 24 consacrés à cette réunion.

Le président brésilien, Lula, le président chinois, Xi Jinping, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, le Premier ministre indien, Narendra Modi, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, lors du Sommet des Brics à Johannesburg, le 23 août 2023.

Le sommet des pays émergents des Brics – Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud – s'est ouvert mardi 22 août à Johannesburg avec, au centre des discussions, l'élargissement du bloc qui veut étendre son influence politique et économique mondiale.

Une quarantaine de nations ont demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt pour rejoindre le "club des cinq", qui produit un quart de la richesse mondiale et rassemble 42 % de la population du globe. Iran, Argentine, Bangladesh et Arabie saoudite sont parmi les aspirants.

"Cela montre que la famille des Brics gagne en importance, en stature et en influence dans le monde", a souligné le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, en clôture de la première journée du sommet qui se tient jusqu'à jeudi. Les cinq pays sont aujourd'hui de "puissants moteurs de la croissance mondiale", a-t-il poursuivi.

Les pays du bloc ont en commun leur revendication d'un équilibre politique et économique mondial plus inclusif, en particulier vis-à-vis des États-Unis et de l'Union européenne.

Retrouvez ci-dessous les contenus de France 24 consacrés à ce sommet :

