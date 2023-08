Crise au Niger : l'Algérie entame une médiation dans trois pays de la Cédéao

Fermement opposée à toute intervention militaire au Niger, l'Algérie a envoyé mercredi son ministre des Affaires étrangères en tournée au Nigeria, au Bénin et au Ghana pour tenter de trouver une issue pacifique à la crise.

Pour tenter de sortir de la crise au Niger, l'Algérie essaie la voie diplomatique. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a envoyé mercredi 23 août son ministre des Affaires étrangères pour une tournée dans trois États de la Cédéao : le Nigeria, le Bénin et le Ghana.

Le ministre Ahmed Attaf, "entame aujourd'hui (mercredi) des visites de travail au Nigeria, au Bénin, et au Ghana", a annoncé le ministère, sur son compte X (ex-Twitter).

بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، يشرع الوزير @AhmedAttaf_Dz اليوم، في زيارات عمل إلى كل من نيجيريا🇳🇬 والبنين🇧🇯 وغانا🇬🇭، لإجراء مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

ستتمحور هذه المشاورات حول الأزمة في النيجر 🇳🇪 وسبل التكفل بها. pic.twitter.com/91Ru8cSh4b — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) August 23, 2023

Il va mener des "consultations sur la crise au Niger et sur les moyens d'y faire face" avec ses homologues de ces pays "qui appartiennent à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao)", a précisé le ministère.

L'objectif est de contribuer "à une solution politique qui évitera à ce pays et à la région toute entière les retombées d'une éventuelle escalade de la situation". La diplomatie algérienne a un long passé de médiations ou tentatives dans le règlement de nombreux conflits internationaux.

Le président Abdelmadjid Tebboune a indiqué le 6 août qu'il refusait "catégoriquement toute intervention militaire" extérieure au Niger qui représente, selon lui, "une menace directe pour l'Algérie".

Refus d'un troisième front à ses frontières

Il "n'y aura aucune solution sans nous. Nous sommes les premiers concernés", avait-il ajouté, lors d'un entretien retransmis par la télévision nationale. L'Algérie partage près de 1 000 km de frontière avec le Niger.

"Dans quelles situations se trouvent aujourd'hui les pays qui ont connu une intervention militaire ?", s'était interrogé le chef d'Etat algérien, avant d'ajouter : "regardez où en est la Libye, la Syrie". Plus grande nation d'Afrique, l'Algérie est limitrophe de deux pays en proie à des crises profondes : le Mali et la Libye, et elle refuse l'ouverture d'un troisième front à ses frontières.

Le Conseil de paix et de Sécurité (CPS) de l'Union Africaine (UA) a décidé "de suspendre la participation du Niger à toutes les activités de l'UA et de ses organes et institutions jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays", selon un communiqué publié mardi.

"Deux pays prêts à entrer dans la bataille"

Après le renversement le 26 juillet par des militaires du président nigérien Mohamed Bazoum, élu en 2021, la Cédéao a annoncé le 10 août son intention de déployer une force ouest-africaine "pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger".

"Deux pays (Mali et Burkina Faso, ndlr) sont prêts à entrer dans la bataille (aux côtés du Niger, ndlr)", avait souligné Abdelmadjid Tebboune, en estimant qu'en cas d'opération militaire, "tout le Sahel s'embrasera".

Au Mali et au Burkina Faso, confrontés à la violence jihadiste comme le Niger, les militaires putschistes ont prévenu qu'ils seraient solidaires de leur voisin.

Le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahamane Tiani, a assuré samedi qu'une intervention militaire "ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient".

