Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 21 août

Récap

Samedi 26 août, le président sortant Ali Bongo se représente pour un troisième mandat à la tête du Gabon. Après 14 ans au pouvoir, il affronte 13 candidatures, dont celle d’Albert Ondo Ossa, un professeur de 69 ans désigné candidat commun des principaux partis d’opposition. En ayant remanié les règles de la compétition électorale ces derniers mois, le président sortant est le grand favori à sa propre succession.

Les Brics, réunis pour un sommet à Johannesburg, vont accueillir six nouveaux pays au sein de leur bloc à partir du 1er janvier 2024, a annoncé jeudi le président sud-africain, Cyril Ramaphosa. L'Argentine, l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les nouveaux entrants aux côtés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud.

En proie à de violents combats entre paramilitaires et armée régulière depuis avril, le Soudan pourrait être emporté par la guerre et ses conséquences humanitaires désastreuses, selon un communiqué de l'Organisation des Nations unies rendu public vendredi.

Le chef de la junte qui a pris le pouvoir au Niger a reçu, jeudi, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali. Ils ont "salué" la signature d'ordonnances "autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali à intervenir en territoire nigérien en cas d'agression".

Les observateurs régionaux au Zimbabwe ont jugé le scrutin présidentiel et législatif "non conforme" aux critères démocratiques, a annoncé vendredi la mission de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC). Pendant la campagne, des rassemblements de l'opposition ont été "annulés sans raison par la police" et le gouvernement, ont souligné les observateurs. Et de nombreux électeurs ont été la cible d'actes d'intimidation présumés, ont-ils relevé.

Outel Bono, l'opposant tchadien assassiné à Paris en 1973

Le 26 août 1973, l’opposant tchadien Outel Bono était assassiné à Paris. En dépit de révélations venues du Tchad, puis de l’identification par les enquêteurs d’un suspect, la procédure s’est terminée par un non-lieu en avril 1982. À l'occasion du 50e anniversaire de son décès, RFI et France 24 ont reconstitué, sur la base d’archives, parfois inédites, de témoignages et de travaux de chercheurs le fil de cette affaire. Ce premier volet dresse le portrait de cet opposant gênant.

Portrait du Dr Outel Bono, opposant tchadien assassiné à Paris en 1973 © Studio graphique France Médias Monde

Niger : situation humanitaire préoccupante depuis la fermeture des frontières

L'ONU a sollicité cette semaine la Cédéao pour permettre la reprise de ses vols et des convois terriens humanitaires vers le Niger. L'aide alimentaire est de plus en plus difficile à distribuer dans le pays et les provisions manquent. Reportage dans le Journal de l'Afrique.



Au Sénégal plus de 60 personnes sont mortes à bord d'une pirogue partie des côtes sénégalaises début juillet et retrouvée mi août au large du Cap-Vert. L'embarcation tentait de rejoindre clandestinement l'Europe. Les 38 rescapés retrouvés par un navire espagnol ont été pris en charge au Cap-Vert et rapatriés au Sénégal ce lundi. À Fass Boye, village d'où ils sont tous originaires, c'est l'émoi et la consternation.



