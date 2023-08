Libye : le maréchal Haftar lance une opération militaire contre des rebelles tchadiens

Les forces armées du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye, ont annoncé, vendredi, une vaste opération militaire dans le sud du pays, visant à déloger des rebelles tchadiens. Des frappes aériennes ont été menées près de la frontière avec le Tchad.

Cette photo fournie par le bureau des médias de Khalifa Haftar montre l'homme fort de l'est de la Libye en train de se faire offrir un pistolet par Iounous-bek Evkourov, vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie en visite à Benghazi, le 24 août 2023.

Les forces armées de l'homme fort de l'est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar, ont annoncé vendredi 25 août une vaste opération "militaire et sécuritaire" dans le sud du pays pour déloger des factions de l'opposition tchadienne, après que des combats ont opposé les forces tchadiennes à ces factions rebelles. Des frappes aériennes ont été menées près de la frontière avec le Tchad, suivies par l'envoi de parachutistes sur le terrain, selon le bureau des médias.

"Les forces armées ne permettront plus à des factions ou groupes armés d'utiliser le territoire libyen pour lancer des offensives contre les pays voisins", a affirmé dans un communiqué Ahmad al-Mesmari, porte-parole du maréchal Haftar, sans préciser de quel groupe armé il s'agissait.

Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby, a déclaré dimanche que les combats avaient repris entre l'armée et le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad (FACT), alors que ce dernier s'est retiré la semaine dernière d'un accord de cessez-le-feu.

Selon Khalifa al-Obeidi, chef du bureau média des Forces armées arabes libyennes (FAAL) commandées par Khalifa Haftar, celles-ci se préparent à mener "plusieurs opérations sécuritaires visant à expulser de plus de 2 000 logements dans la zone de Oumm al-Araneb (sud-ouest) des combattants de l'opposition tchadienne et leurs familles". Les logements inachevés, occupés de force il y a quatre ans par des rebelles tchadiens, étaient initialement destinés à accueillir des familles libyennes.

La Libye plongée dans le chaos depuis 2011

Le général Saddam Haftar, fils du maréchal et commandant des forces terrestres, "se trouve à la frontière avec le Tchad (...) pour superviser les opérations" afin de "nettoyer" le sud libyen des "gangs armés", selon Khalifa al-Obeidi.

"Ces opérations visent à sécuriser la zone et rassurer les habitants face au terrorisme, crime organisé, traite des êtres humains et trafic de drogue", a indiqué dans un communiqué le ministère de la Défense du gouvernement de l'est libyen.

La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis un an, le pays est dirigé par deux gouvernements rivaux : l'un à l'Ouest mené par Abdelhamid Dbeibah et l'autre à l'Est soutenu par Khalifa Haftar.

La Libye et le Tchad partagent une frontière de plus de 1 000 kilomètres depuis laquelle opèrent des rebelles tchadiens de part et d'autre.

Ces groupes rebelles, présents de longue date dans le Sud libyen, mènent régulièrement des attaques contre les troupes tchadiennes. Au printemps 2021, ils ont lancé une offensive au cours de laquelle le président Idriss Déby Itno, père du dirigeant actuel Mahamat Idriss Déby Itno, a été tué.

Le 17 août, le président de transition tchadien s'est rendu dans le Nord pour "galvaniser" les troupes après une "attaque" de positions de l'armée menée par un groupe rebelle.

