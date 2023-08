De Paris à N’Djamena, l'enquête sur l'assassinat d'Outel Bono s'enlise (2/2)

50 ans plus tard

Le 26 août 1973, l’opposant tchadien Outel Bono était assassiné en plein Paris. En dépit de révélations venues du Tchad, puis de l’identification par les enquêteurs d’un suspect, la procédure s’est terminée par un non-lieu en avril 1982. RFI et France 24 ont reconstitué, sur la base d’archives parfois inédites, de témoignages et de travaux de chercheurs le fil de cette affaire. Dans ce deuxième volet nous revenons sur l'enquête et l'entourage proche du médecin tchadien.

Publicité Lire la suite

Deux coups de feu, une 2CV qui a démarré en trombe… et ce tueur anonyme. Aussitôt après le meurtre, l'un des premiers objectifs des enquêteurs est d'identifier le tireur. Les témoins qui l’ont vu avant et après son passage à l’acte sont rares. Paulette M. une habitante de la rue de la Roquette est entendue le 31 août par les policiers de la brigade criminelle. Lors de son audition elle raconte que le 26 août, elle faisait le ménage, lorsque deux gros bruits résonnent dans la rue : "Je me suis immédiatement replacée à ma fenêtre et j'ai vu un homme monter dans sa 2CV, démarrer très rapidement et emprunter le passage Charles Dallery en sens interdit. Puis j'ai vu plusieurs personnes se diriger vers une DS stationnée un peu plus loin".

26 août 1973, Outel Bono quitte son domicile de la rue Sedaine pour rejoindre sa voiture, une Citroën DS, rue de la Roquette. Le tueur le tue de deux balles de 9mm vers 9h30, puis s’engouffre dans une 2CV et s’enfuit en empruntant le passage Charles Dallery © France 24

Concernant la description physique du suspect, son mari, qui se trouvait rue de la Roquette au moment des tirs, détaille : "J’ai pu remarquer qu'il s'agissait d'un homme de race blanche ; il avait les cheveux bruns ; il était vêtu de couleur neutre, gris sombre peut-être ; il pouvait avoir une trentaine d'années, était de taille moyenne (1,65 à 1,70 m)". Sur la scène du crime les enquêteurs de la police judiciaire retrouvent deux douilles en métal jaune de 9 millimètres.

Au moment des faits, la femme d’Outel Bono, Nadine, se trouve à Castelsarrasin près de Toulouse. C'est Henri Bayonne, ce proche du docteur, ancien membre des services secrets de la France libre (BCRA), qui va organiser le jour même son retour à Paris. Les policiers chargés de l’enquête vont d’ailleurs perquisitionner l'appartement des Bono rue Sedaine en son absence. Ils y trouvent plusieurs manuscrits à caractère politique. Le porte document d'Outel Bono a disparu.

C’est seulement au lendemain de la mort du médecin tchadien que plusieurs membres de son entourage sont auditionnés par la brigade criminelle de la Direction de la police judiciaire. La première personne à être entendue est naturellement Nadine Bono. Elle est accompagnée d'Henri Bayonne. Elle raconte le parcours de son mari : comment les deux époux se sont rencontrés en 1952, la condamnation à mort par le président du Tchad François Tombalbaye en 1963. Elle explique qu’il ne lui parlait guère de ses activités politiques étant donné qu’elle y était opposée. Mais Nadine n’est pas dupe. "Je pense que mon mari a été tué pour des raisons politiques en raison de la popularité de plus en plus grandissante qu'il avait dans les milieux tchadiens opposés à la politique du président Tombalbaye", explique-t-elle.

L’intriguant monsieur Bayonne

Place à l’audition d’Henri Bayonne, l’une des dernières personnes à avoir vu Outel Bono vivant. Dans sa déclaration il indique avoir fait la connaissance du médecin tchadien début 1972 à Fort-Lamy (N’Djamena) via un ami. Il explique qu’à ce moment-là, il était chargé de mission à la présidence tchadienne. Mais leur rapprochement s’est véritablement fait cinq mois avant l’assassinat. "En mars dernier j'ai reçu une communication téléphonique de lui. Il me disait qu'il demeurait 39 rue Sedaine à Paris (11e). Depuis le mois de mars je l'ai revu plusieurs fois, tant chez lui que chez moi et une fois dans un café de la Bastille", explique-t-il. Sa déposition, très neutre, n'apporte pas d'éléments déterminant aux enquêteurs. Mais Henri Bayonne oriente en tout cas (consciemment ou pas ?) l’enquête dans une mauvaise direction.

Une autre note indique que le 27 août, Henri Bayonne a téléphoné à la brigade de police judiciaire. "Nous constatons que la permanence de notre brigade nous informe avoir reçu à 14 heures une communication téléphonique de M. Bayonne, Henri, indiquant que le meurtrier du docteur Bono pourrait être un ressortissant tchadien du nom de DAUBIAN, demeurant à l'hôtel Lafayette, sans autre précision […] Mentionnons que Bayonne a également indiqué qu'il tenait ce renseignement de la bouche de Mme Bono, Nadine". Prochaine étape pour les enquêteurs, prendre des renseignements sur ce fameux "Dobian" ou "Daubian". Le 28 août, ils se rendent donc à l'hôtel Lafayette mais selon la réceptionniste qui était en poste ce jour-là, il n'a pas quitté l'hôtel avant 14 heures alors que le crime s’est déroulé entre 9 h 15 et 9 h 30. Cet homme est très vite innocenté. Pourquoi Henri Bayonne a-t-il voulu diriger l’enquête vers cet homme ?

C'est au tour de Saleh Kebzabo d'être auditionné par les enquêteurs. Journaliste au magazine Jeune Afrique, ce Tchadien (aujourd’hui Premier ministre du Tchad) fait partie du cercle proche d’Outel Bono. Il déclare : "Le Dr Bono ne m'avait pas indiqué qu'il était actuellement l'objet de surveillance quelconque mais il y a quelques mois, il m'avait indiqué que des agents des services spéciaux tchadiens venaient spécialement d'Afrique pour le surveiller […] Je demeure persuadé qu'il ne peut s'agir d'un règlement de comptes de caractère personnel mais de caractère politique dû aux prises de positions du Dr Bono et plus particulièrement à la création d'un nouveau parti d'opposition".

Les "révélations" de Tombalbaye…

Outel Bono se savait-il ciblé ? Alors que durant plus d’un an l'enquête n’avance pas, plusieurs évènements vont relancer le dossier. Début 1975, une déclaration du président tchadien François Tombalbaye (dit Ngarta Tombalaye) fait l'effet d'une bombe. Le 13 janvier, une dépêche de l'agence Reuters indique : "Le président Ngarta Tombalbaye a accusé lundi un certain colonel BAYONNE, un Arabe non identifié et deux Tchadiens d'être les auteurs de l'assassinat du Dr Outel Bono, dirigeant de l'opposition tchadienne en exil, le 26 août 1973 à Paris […] Deux auteurs tchadiens sont gravement impliqués : il s'agit de DIGUIMBAYE, président directeur général de la banque de développement du Tchad, et de MAHAMAT OUTMAN, entrepreneur à N'Djamena. Le cerveau est un certain colonel BAYONNE et le bras qui a tué, un Arabe."

Deux jours après dans un courrier classé "confidentiel" le ministre tchadien des Affaires étrangères Abdoul Boukar Nanasbaye adresse une correspondance au ministre français de l’Intérieur en ces mots. "J’ai l'honneur de vous faire savoir que les complices tchadiens dans l'assassinat du docteur Outel Bono, le 26 août 1973 à Paris, viennent d'être appréhendés. Il s'agit des compatriotes : DIGUIMBAYE directeur de la banque tchadienne de développement et MAHAMAT OUTMAN entrepreneur en bâtiment. Je tiens à vous préciser que la police tchadienne est prête à accueillir à N’Djamena la police française au cas où celle-ci désirerait poursuivre son enquête sur cet assassinat".

Les autorités françaises n’ont pas donné suite à cette proposition de coopération… Mais quelles sont les preuves des autorités tchadiennes qui ont permis d'arrêter ces deux hommes ? L’enquête révèle qu’une jeune camerounaise du nom de Madeleine M., qui connait Georges Diguimbaye, raconte qu’il lui aurait avoué être à l'origine de l'assassinat du Dr Bono. Des confidences immédiatement portées au président Tombalbaye. Mais trois mois plus tard, le 13 avril, François Tombalbaye est renversé. Il est assassiné lors de ce coup d’État. Les deux suspects tchadiens sont libérés dans leur pays. Ils séjournent ensuite en France et sont appréhendés par la police.

En mai 1975, de nouvelles révélations, ou plutôt de nouveaux témoignages, viennent s'ajouter au dossier. Le journaliste du Figaro Thierry Desjardins est de retour du Tchad où il a rencontré des membres du Frolinat (la rébellion armée du Front de libération nationale) dans la zone du Tibesti, alors qu'il travaillait sur l'enlèvement de l'ethnologue Françoise Claustre. Pour négocier sa libération, François Galopin, commandant de l’armée française a été envoyé au Tchad. Il est à son tour pris en otage puis condamné à mort par le tribunal révolutionnaire. Le commandant Galopin est soumis à la torture avant d’être exécuté par pendaison. Peu avant cette sentence, sa confession a été enregistrée. Hissène Habré, chef du Frolinat, l’a fait écouter à Thierry Desjardins venu l'interviewer. "Il a révélé que l’assassin d’Outel Bono à Paris était un certain Léon Hardy, un Français ancien garde du corps de Bokassa et ami personnel de Gourvennec". (source : Desjardins Thierry, Avec les otages du Tchad, Paris, Presses de la Cité, 1975, pp 163-164).

Claude "Leonardi" Bocquel

"Léon Hardy" ? Un ancien garde du corps de l’ex-président centrafricain Jean-Bédel Bokassa et ami de Camille Gourvennec ? Ces révélations établissent subitement des connexions entre le présumé tueur et la police politique de Tombalbaye, le CCER (Centre de coordination et d'exploitation du renseignement). François Galopin était le numéro deux du CCER. Son numéro un était ce fameux Camille Gourvennec, un ancien officier français. Maurice Robert, chef historique du SDECE (services secrets français) en Afrique révélera dans ses mémoires l’avoir également recruté pour le compte de la France. "Pour ne rien vous cacher j'ai recruté Gourvennec… Je préférais l’avoir avec nous plutôt que contre nous. Lui-même était inquiet de son avenir auprès de Tombalbaye. C'est ainsi qu'il est devenu mon agent, dans la plus totale clandestinité, bien sûr, puisqu'il continuait à travailler dans le même temps pour Tombalbaye" (source : Robert Maurice, "Ministre" de l’Afrique. Entretiens avec André Renault, Paris, Editions du Seuil, 2004, p 126-127). Mais il est impossible de déterminer quelle était son allégeance au moment du meurtre d’Outel Bono.

Mais une correspondance du 5 septembre 1973 entre le SCTIP (Service de Coopération Technique International de Police) à Fort-Lamy et le directeur général de la police nationale française interroge. Dans ce courrier il est indiqué que Camille Gourvennec collectait des renseignements sur l'assassinat du docteur Bono et notamment "l'état de l'enquête en cours". Trois jours plus tard, ayant eu connaissance de la requête, le directeur général de la police nationale réponds à ses équipes de "ne donner aucun renseignement". Il souligne en rouge un passage du courrier où il est écrit "n’hésite pas à présenter le commandant Gourvennec, comme l’instigateur probable de l’assassinat de son mari" et commente "réponse à la question posée !".

En décembre 1977, les enquêteurs réussissent à identifier "Léon Hardy". C’était en fait un pseudonyme… Derrière lequel semble se cacher un homme, Claude Bocquel, qu’ils ont réussi à localiser dans le sud de la France. Ils se rendent à son domicile. Bocquel est sur place et répond à leurs questions. C’est un ancien CRS qui a été garde du corps de Bongo père au Gabon, puis qui a été chargé de la sécurité du président centrafricain Bokassa à la fin des années 60. Il avoue également avoir pu utiliser le pseudonyme de "Léonardy". Les enquêteurs découvrent chez lui un revolver de calibre 9mm, une correspondance avec Camille Gourvennec et la preuve qu’il a été propriétaire d’une Citroën 2 CV. Ils apprennent également que, début 1974, il a reçu une somme de 200 000 francs pour acheter sa villa (Cf Archives de Maître Kaldor conservées aux archives départementales de Seine Saint-Denis).

Mais Bocquel nie en bloc. "Je ne suis pas le meurtrier", dit-il. Il ajoute qu’il aurait abattu le Dr Bono si on le lui avait demandé. Mais il assure avoir un alibi : le 26 août 1973, il gérait son bar, le Splendid Bar installé dans un quartier chaud d’Avignon. Il assure aussi qu’il avait cessé à l’époque toute relation avec le commandant Gourvennec. Le témoignage de Jacky, la barmaid qui travaillait à l’époque avec lui, est pourtant troublant : elle fait état du remplacement de Bocquel par son épouse dans les derniers jours d’août 1973, période durant laquelle elle ne revoit plus son patron.

Selon l’historien Jean-Pierre Bat, "c’est cet homme, devenu agent du CCER, qui est identifié comme le tueur d’Outel Bono au terme de l’enquête de police". Mais sous quels ordres Bocquel aurait-t-il agit ? Était-ce une opération organisée par Henri Bayonne, mystérieux personnage, qui s’est rapproché d’Outel Bono quelques mois avant sa mort ?

Le 20 avril 1982, malgré les efforts de Nadine Bono et de son avocat Pierre Kaldor, un non-lieu est prononcé au terme d’une procédure judiciaire interminable. Estimant que toutes les vérifications n'avaient pas été faites et dénonçant le manque d'empressement de la police dans l'enquête, Nadine Bono fait appel devant la Cour de cassation. Et pour cause, aucune confrontation entre Bocquel et les témoins de l’assassinat a eu lieu. Les empreintes relevées dans la voiture d’Outel Bono n’ont pas été comparées à celles du principal suspect.

Le 10 décembre 1983, l’affaire est définitivement enterrée, la Cour de cassation juge le pourvoi irrecevable. L’enquête s’arrête définitivement au bout de dix ans d’investigations et n’aura pas permis d’arrêter le ou les assassins d’Outel Bono.

Affaire Outel Bono : que sont-ils devenus ? Nadine Bono Née le 7 février 1932 à Moissac dans la région toulousaine, Nadine Dauch fait la connaissance d’Outel Bono à l'âge de 20 ans. De la première arrestation de son mari en 1963 jusqu’au non-lieu de 1982, Nadine, accompagnée du ténor du barreau français Maître Pierre Kaldor, a combattu sans relâche pour que justice soit faite au Tchad et en France. En 1975, elle écrit même au président Valéry Giscard d’Estaing "pour que la lumière soit faite". Elle décède en avril 2015 à Castelsarrasin sans que personne n'ait été condamné pour l'assassinat de son mari. Pierre Kaldor Né en 1912 à Paris, Pierre Kaldor va très rapidement intégrer les milieux syndicalistes avant d’adhérer au Parti Communiste Français (PCF). Prisonnier durant la Deuxième Guerre mondiale, il parvient à s’évader pour rejoindre la Résistance. Au début des années 1950, alors avocat, il prend la défense de partis indépendantistes africains comme le RDA (rassemblement démocratique africain). Fort d'un engagement anticolonial, il fonde et milite à l'association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique (AFASPA). Pierre Kaldor devient l'avocat d’Outel Bono en 1963 lorsque le médecin tchadien est arrêté dans son pays pour complot. Sa relation avec Outel Bono dépasse celle d’un simple avocat envers son client. Il existe une certaine admiration et un profond respect entre les deux hommes devenus au fil du temps amis, comme en témoigne la dernière lettre d’Outel, quelques jours avant sa mort, à son avocat. Pierre Kaldor continuera à accompagner Nadine Bono dans son combat judiciaire. Malgré la multiplication de procédures judiciaires, ils ne parviendront pas à faire condamner qui que ce soit pour cet assassinat. Pierre Kaldor disparaît en 2010 à l'âge de 97 ans. Saleh Kebzabo Au moment du décès d'Outel Bono, Saleh Kebzabo est un jeune journaliste de 26 ans. Il commence à exercer cette profession au Tchad en 1968. Cette année-là il fait la connaissance d'Outel Bono qui est directeur de la santé. Saleh Kebzabo continuera le journalisme jusqu'en 1992 lorsqu'il lance l'Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR) son parti politique d'opposition au président Idriss Déby. Néanmoins entre 1997 et 1999, il assurera plusieurs portefeuilles ministériels. Depuis octobre 2022, il est Premier ministre du Tchad, nommé par Mahamat Idriss Deby qui a succédé à son père, tué sur le champ de bataille en avril 2021. Henri Bayonne C’est sans aucun doute le personnage le plus mystérieux de l’affaire. Le parcours d’Henri Bayonne contient de nombreuses zones d’ombres. Engagé dans l’armée dès 1936, il est mobilisé lors de la Seconde Guerre mondiale durant laquelle il s’engagera dans les forces françaises libres avant de rejoindre le BCRA (Bureau central de renseignements et d'action, les services de renseignements durant la guerre) en Angleterre. Après la guerre, Bayonne a travaillé dans l’import-export, et s’est, entre autres, intéressé à l’exploitation de gisement diamant en Afrique noire. La République Centrafricaine sera son point de chute. Mais il semblerait qu'il ne fasse pas l'unanimité auprès des autorités du pays. En témoigne une note datée d'août 1961 dans laquelle il est indiqué que le président David Dacko en personne lui intime de quitter le territoire sous 10 jours. Mais il recevra une lettre de recommandation d'un attaché du cabinet du Premier ministre destiné au président centrafricain afin de "reconsidérer son avis sur Bayonne". Recevoir une lettre de recommandation du cabinet du Premier ministre à destination d'un chef d’État n'est pas donné à importe qui. Ce soutien interroge sur la nature des liens entre Bayonne et le pouvoir français. La dernière trace d’Henri Bayonne remonte à une audition du juge chargé de l’enquête, le 25 avril 1975, trois mois après l'accusation du président tchadien François Tombalbaye. Depuis, il a disparu dans la nature. Henri Bayonne ne sera donc jamais inquiété sur le rôle qu'il aurait pu jouer dans l'assassinat d’Outel Bono. Georges Diguimbaye C’est l’homme qui a présenté Outel Bono à Henri Bayonne. Il a été président de la banque de développement du Tchad et a occupé plusieurs ministères dans son pays. En janvier 1975, il est arrêté à N’Djamena en compagnie de Mahamat Outman, tous deux accusés par le président Tombalbaye d’être responsables de la mort d’Outel Bono avec Henri Bayonne dans le rôle de cerveau. L’aveu viendrait de Madeleine M., une connaissance de Diguimbaye. Elle raconte un jour à un de ses amis avoir assisté à des conversations entre Bayonne, Outman et Diguimbaye dont l'objet aurait été l'assassinat du Dr Bono. Des confidences immédiatement portées au président Tombalbaye… renversé trois mois plus tard, le 13 avril 1975. Diguimbaye sera libéré dans la foulée. Il vit aujourd’hui en Côte d’Ivoire.

Cet article fait suite à une enquête menée conjointement par Kalidou Sy et Laurent Correau pour France 24 et RFI. Ce travail s’est appuyé sur des interviews, les travaux de chercheurs, et des documents d’archives conservés aux Archives Nationales ainsi qu’aux Archives de Seine Saint Denis. Les auteurs ont eu connaissance de l'existence du dossier d’enquête de la brigade criminelle de la PJ Parisienne conservé aux archives de la préfecture de Police.

À lire aussiComment Outel Bono, opposant à l’ex-président tchadien Tombalbaye, a été assassiné à Paris en 1973 (1/2)

À lire aussi sur RFI : Mort de l’opposant tchadien Outel Bono en 1973: un assassinat en zone grise (2/2)

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne