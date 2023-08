La cheffe de la diplomatie libyenne suspendue après une rencontre avec son homologue israélien

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a annoncé, dimanche, s'être entretenu avec son homologue libyenne Najla al-Mangoush au cours d'une rencontre "inédite" à Rome, la semaine dernière. En suivant, elle a été suspendue par le chef du gouvernement libyen.

Le chef du gouvernement libyen a suspendu "provisoirement" sa ministre des Affaires étrangères, Najla al-Mangoush, après l'annonce dimanche 27 août d'une rencontre avec son homologue israélien, Eli Cohen, la semaine dernière à Rome.

Najla al-Mangoush est soumise à une "enquête administrative" par une commission présidée par la ministre de la Justice, a annoncé le gouvernement d'Abdelhamid Dbeibah dimanche soir, selon une décision officielle publiée sur Facebook.

Au préalable, Tripoli avait décrit cet entretien comme "non officiel" et dû au hasard.

"Najla al-Mangoush a refusé de s'entretenir avec une quelconque partie représentant l'entité israélienne et reste catégoriquement ferme sur cette position", a précisé le ministère libyen des Affaires étrangères dans la soirée.

"Ce qui s'est passé à Rome a été une rencontre fortuite et non officielle, au cours d'une rencontre avec son homologue italien, qui n'a comporté aucune discussion, accord ou consultation", a dit le ministère dans un communiqué. La ministre a rappelé "de manière claire et sans ambiguïté la position de la Libye à l'égard de la cause palestinienne".

Le ministère a, en outre, dénoncé une "exploitation par les médias hébraïques et internationaux" de cet "incident" qu'ils tentent de présenter comme "une réunion ou des pourparlers".

