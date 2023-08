Le Gabon, un pays aux immenses richesses naturelles toujours dépendant de son pétrole

État rentier

Doté d’énormes ressources naturelles, le Gabon est l’un des pays les plus riches d’Afrique. Mais il peine à diversifier une économie qui dépend encore trop fortement de son pétrole, moteur clé de son développement.

Publicité Lire la suite

Une population peu nombreuse, une abondance de ressources naturelles, un écosystème richissime. Le Gabon, gouverné par la "dynastie Bongo" depuis plus de 55 ans, confronté à une tentative de coup d’État depuis mercredi 30 août, est l'un des pays les plus riches du continent africain.

Le pétrole, carburant de l’économie gabonaise

Pilier majeur de l'économie nationale, qui a enregistré une croissance de 3 % contre 1,5 % en 2021, selon la Banque africaine de développement (BAD), le pétrole est la principale source de revenus et de croissance du pays.

Membre de l’Opep, quatrième producteur de pétrole d’Afrique subsaharienne, le Gabon abrite le sixième plus grand gisement d’or noir prouvé du continent africain (environ 3,68 milliards de barils selon la BAD).

Le Gabon et le pétrole © Studio graphique FMM.

Son secteur pétrolier, dans lequel le géant français TotalEnergies est présent à travers deux filiales, TotalEnergies EP Gabon et TotalEnergies Marketing Gabon, a représenté 38,5 % du PIB et 70,5 % des exportations en 2020.

Le manganèse, principale ressource minière du pays

Le Gabon, qui possède également d'énormes gisements de gaz naturel estimés à plus de 28,3 milliards de mètres cubes, peut également compter sur sa principale ressource minière : le manganèse.

D'après des chiffres du Trésor français, 6,1 mégatonne de manganèse ont été exportées en 2019 par le Gabon, qui a la capacité de se hisser au premier rang mondial des pays exportateurs de ce minerai, selon la BAD.

À lire aussiBongo père et fils, une dynastie au pouvoir au Gabon depuis plus de 55 ans

Le marché mondial de ce minerai utilisé dans la production d'acier et de batteries est porté par la forte demande de la Chine depuis plusieurs années.

Outre le manganèse et l’or (deux tonnes produites par an), le sous-sol gabonais regorge de fer, avec notamment un des plus gros gisements au monde, estimé à plus d’un milliard de tonnes, mais aussi de métaux comme le niobium (utilisé dans la fabrication des aciers et de superalliages), l’uranium, le cuivre, le zinc…

Un précieux espace naturel

Situé au cœur du deuxième poumon de la planète après la forêt amazonienne, le bassin du Congo, le Gabon dispose également d’un richissime écosystème comptant 22 millions d’hectares de forêt (88 % du territoire) et d’une façade maritime de plus de 800 kilomètres aux ressources halieutiques abondantes.

Si le secteur du bois est le deuxième poste d’exportation du pays avec 11 % des exportations totales, le pays est considéré par l'ONU comme un modèle de préservation de l'environnement.

"Grâce aux efforts déployés pour réduire les émissions et préserver sa vaste forêt tropicale, le Gabon est un absorbeur net de carbone et un leader dans les initiatives d'émission nette zéro", souligne la Banque mondiale.

Hôte du One Forest Summit en mars, le Gabon est ainsi devenu le premier pays d'Afrique à recevoir des paiements basés sur les résultats pour la réduction de ses émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts en 2021.

L'exploitation des richesses naturelles fait du Gabon l'archétype de l'État rentier, malgré les tentatives de diversification de l'économie nationale. Selon les chiffres de la Banque africaine de développement, depuis 2018, la Chine est le premier client des exportations gabonaises avec 33,2 %, tandis que le premier fournisseur du pays reste la France avec une part de marché de près de 26 %, suivie de la Belgique (10,4 %) et de la Chine (9,3 %).

Données économiques © Studio graphique FMM

Toutefois, malgré ce vaste capital naturel, le Gabon, l’un des pays les plus riches d’Afrique avec un PIB par habitant se situant à plus de 8 820 dollars en 2022, "peine à traduire la richesse de ses ressources en une croissance durable et inclusive", souligne la Banque mondiale dans un rapport d'avril dernier.

Les indicateurs sociaux restent en effet dégradés. Toujours selon la Banque mondiale, 32,9 % des 2,3 millions de Gabonais vivent sous le seuil de pauvreté, tandis que le chômage affecte 21 % de la population, et un jeune gabonais sur trois.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne