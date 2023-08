Au moins 48 civils morts dans la répression d'une manifestation anti-ONU à Goma

Au moins quarante-huit civils et un policier ont été tués mercredi à Goma dans une opération militaire destinée à empêcher une manifestation contre l'ONU en République démocratique du Congo. La classe politique et la société civile dénoncent un usage disproportionné de la force et appellent à une enquête indépendante. Reportage.

01:59 Au moins quarante-huit civils et un policier ont été tués mercredi 30 août à Goma dans une opération militaire destinée à empêcher une manifestation contre l'ONU en République démocratique du Congo. © Capture d'écran France 24