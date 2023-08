Gabon : après 55 ans sous la main de fer de la dynastie Bongo, "l’opposition est sonnée"

Jour d'après

Les déclarations officielles ont tardé à venir des rangs de l’opposition pour commenter le coup d’État qui a écarté Ali Bongo du pouvoir le 30 août au Gabon. Pour les experts de la région, ce silence s'explique par un "long coma démocratique" d'une opposition longtemps malmenée. Dans l’attente d’en savoir plus sur le régime de "transition" militaire, ses responsables restent méfiants.

Dans un message aux accents prémonitoires, le principal opposant gabonais, Albert Ondo Ossa, prédisait quelques heures avant le scrutin une révolte de l’armée. "Ils pensent qu'ils ont la garde républicaine, ils se trompent ! S'ils pensent qu'ils ont l'armée avec eux, ils se trompent", déclarait, tonitruant, le candidat de la principale plateforme Alternance 2023 qui revendique la victoire à l’élection présidentielle. Mais dans les heures qui ont suivi le coup d’État qui a balayé le 30 août la dynastie Bongo au pouvoir depuis de plus de 55 ans, silence radio de l’opposant. Pas une déclaration officielle du candidat.

Finalement, après de longues heures de silence, la principale alliance d'opposition gabonaise a demandé jeudi à la junte de mener le processus électoral à son terme en achevant le décompte des bulletins de vote pour "permettre au pays de sortir grandi de cette situation". La plateforme Alternance 2023 a également "invité les forces de défense et de sécurité à la discussion afin d'évaluer, dans un cadre patriotique et responsable, la situation et de trouver, entre Gabonais, la meilleure solution" pour "permettre au pays de sortir grandi de cette situation".

Une réaction longue à venir qui n’a rien de surprenant, selon Antoine Glaser, fondateur de La Lettre du Continent et spécialiste de l'Afrique. "C’est une opposition qui a tellement été malmenée sous l’ère Bongo qu’il y a un vrai traumatisme. Les opposants ont tous en tête les violences de 2016" – lorsque dans la nuit du 31 août 2016, sur ordre d’Ali Bongo, les soldats de la garde républicaine sont venus attaquer le Quartier Général de Jean Ping, alors principal opposant qui contestait les résultats de l’élection présidentielle. L’incursion de la Garde prétorienne fut marquée par une très grande violence. "L’opposition s’attendait tellement à ce qu’Ali Bongo se fasse réélire, notamment avec la mise du pays sous cloche avec les coupures d’Internet, qu’ils s’attendaient à manifester. Ils craignaient en outre de retomber dans une situation de grande violence post-électorale. Aujourd'hui, l’opposition est sonnée. Mais le sentiment qui domine est sans aucun doute le soulagement."

"On est en mode observation"

Les quelques opposants qui ont pris la parole dans les médias ne disent pas autre chose. "On se réveille d’un profond coma démocratique, expliquait pour sa part Marc Ona, président de l’ONG Tournons la Page International, le 31 août sur RFI. Les Gabonais sont heureux d’être enfin libérés. Que va-t-il se passer maintenant ? C’est la question que chacun se pose. Essayons de nous asseoir et voir les intentions des putschistes."

À ce stade, les partis d’opposition veulent s’en tenir au statut d’observateur. "Pour le moment, nous analysons la situation. On ne peut pas faire confiance à des gens qu’on ne connaît pas. On ne peut pas non plus ne pas leur faire confiance, a indiqué Laurence Ndong, porte-parole d’Albert Ondo Ossa sur TV 5 Monde. On est en mode observation et on les pousse à tenir parole".

Une chose est sûre, aucun parti n’a condamné le coup d’État. "Lorsque l’on regarde les diverses condamnations proclamées à travers le monde, on constate que ce sont des condamnations de principe, assène Éric Moreau Nguema, président du parti gabonais d'opposition Morena Unioniste, dans un entretien sur RFI. Certes, nous condamnons aussi par principe les putschs, mais il y a des coups d’État qui ont des significations différentes. Au Gabon, ce coup d’État est une page nouvelle qui s’ouvre pour le pays."

"Une lueur d'espoir" démocratique

Cette nouvelle situation ouvre en effet de nouvelles perspectives aux oppositions de tous bords. "Elle laisse entrevoir une toute petite lueur d’espoir, aussi maigre soit-elle, estime Antoine Glaser. Le fait que les militaires aient remis Internet leur fait espérer un dialogue possible, chose qui aurait été impensable sous Ali Bongo. Même du côté des putschistes, on sent bien que leur intention n’est pas de retomber dans les affrontements de 2016, tout comme les membres de la garde présidentielle et des autres corps des armées. Tous sont également soulagés de ne pas avoir été mis en confrontation avec la population."

Il reste pourtant un risque accru pour l’opposition de se faire voler le scrutin par les putschistes. "Cela est d’autant plus vrai que les opposants sont aussi conscients du fait que c’est une révolution de palais présidentiel, souligne Antoine Glaser. Ce coup d’État résulte d’un conflit interne au sein du clan Bongo. Et il n’est pas du tout évident que le général Brice Oligui Nguema retourne à sa place après la période de transition. Il est même fort probable qu’il tente, comme souvent dans ces situations, de faire durer le plaisir."

Méfiance

D’ailleurs, le général Brice Oligui Nguema, nommé "président de la transition" par les putschistes, n’est autre qu’un cousin germain d'Ali Bongo. S’il n'est pas cité dans l'affaire dite "des biens mal acquis", il est soupçonné d'enrichissement personnel. Selon l’organisation américaine anticorruption OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), il aurait acheté en espèces, entre 2015 et 2018, trois propriétés dans la banlieue de Washington, aux États-Unis, pour un montant total supérieur à 1 million de dollars. Selon le média Mondafrique, il avait été chargé par Ali Bongo d'aider son fils Noureddin Bongo Valentin à préparer la perpétuation de la dynastie.

Côté opposition, la méfiance reste donc de mise. "Les responsables politiques gabonais sont arrivés à un tel niveau de désenchantement et une telle fatigue de la démocratie dans ce pays, que ce changement est tout de même le bienvenu, constate Antoine Glaser. Ils savent que la situation n’est pas idéale mais elle ne peut pas être pire que ce qu’ils auraient dû affronter avec Ali Bongo au pouvoir."

Autre raison pour l’opposition d’espérer : des représentants de la principale plateforme Alternance 2023 devraient rencontrer prochainement des représentants de la junte dans les heures qui arrivent, a confirmé jeudi 31 août sur RFI Éric Moreau Nguema, président du parti gabonais d'opposition Morena Unioniste. Des déclarations officielles pourraient suivre.

