Au Soudan, un raid aérien fait une vingtaine de morts

L'armée soudanaise a bombardé des paramilitaires à Khartoum, dimanche, au lendemain d'un raid aérien qui a tué 20 civils, dont deux enfants, dans un quartier résidentiel. Le conflit entre l'armée et les paramilitaires, qui a éclaté le 15 avril, a fait 5 000 morts et 4,8 millions de déplacés et réfugiés.

Un raid aérien sur un quartier résidentiel de Khartoum a provoqué la mort d'au moins 20 civils, le 2 septembre. (Archive). © AFP