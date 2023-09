Brice Oligui Nguema, de chef de la Garde républicaine à "président de la transition" au Gabon

PORTRAIT

L'ancien chef de la toute puissante Garde républicaine gabonaise, Brice Oligui Nguema, a prêté serment lundi comme "président de la transition". Il est le nouvel homme fort du pays depuis le coup d'État du 30 août, qui a renversé le président Ali Bongo, alors tout juste réélu comme président de la République à l'issue d'élections contestées. Portrait.

Homme fort du Gabon depuis le coup d'État qui a renversé mercredi le président Ali Bongo, le général Brice Oligui Nguema s'est présenté, lundi 4 septembre, devant des juges de la Cour constitutionnelle. En uniforme militaire rouge, orné de décorations, l'ancien chef de la puissante Garde républicaine a prêté serment comme "président de la transition".

La durée de la "transition" reste inconnue. Lors de la cérémonie, Brice Oligui Nguema a promis de "rendre le pouvoir aux civils" par des "élections libres, transparentes et crédibles" sans préciser de date.

Âgé de 48 ans, Brice Oligui Nguema portait déjà le titre de "président de la transition" depuis que les militaires putschistes le lui avaient attribué le jour du coup d'État – le 30 août – dans un communiqué lu à l'antenne de la télévision Gabon 24. "Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du Comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition", avait déclaré un officier en présence de dizaines de supérieurs et généraux, représentant tous les corps de l'armée gabonaise selon le communiqué d'alors.

"Oligui, président"

Réunis au sein de ce Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), les militaires putschistes avaient auparavant "décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place", selon un colonel de l'armée régulière.

On ignorait à ce moment si Brice Oligui Nguema était réellement le meneur des putschistes. Lors de la lecture du communiqué, Garde républicaine, armée régulière et policiers étaient représentés. La télévision gabonaise diffusait cependant régulièrement les mêmes images : celle d'un homme, en treillis et béret vert, porté en triomphe par des militaires scandant "Oligui, président", qui laissait penser à Brice Oligui Nguema, chef de la Garde républicaine, la garde prétorienne d'Ali Bongo.

Dans cette capture d'écran, le général Brice Oligui Nguema, patron de la Garde républicaine, est porté en triomphe par ses hommes, le 30 août 2023 à Libreville, au Gabon. © AFP

Le premier communiqué avait été lu dans la cour même du palais présidentiel, une forteresse protégée justement par la Garde républicaine dont il a la charge.

C'est Brice Oligui Nguema qui avait également répondu aux questions du quotidien Le Monde dans les heures qui avaient suivi l'annonce de la prise de pouvoir. Il disait alors ne pas avoir été nommé à la tête du Gabon, mais que les généraux devaient se réunir dans l'après-midi pour désigner "celui qui [allait] conduire la transition" à la tête du CTRI.

Ali Bongo est "mis à la retraite (et) jouit de tous ses droits", avait-il également affirmé. "Il n’avait pas le droit de faire un troisième mandat, la Constitution a été bafouée, le mode d’élection lui-même n’était pas bon. Donc l’armée a décidé de tourner la page, de prendre ses responsabilités", avait déclaré Brice Oligui Nguema au Monde, soulignant la "grogne" dans le pays et la "maladie du chef de l'État", affaibli depuis un AVC en 2018.

"Exil" au Maroc et au Sénégal

Avant le coup d'État, le général Brice Oligui Nguema était déjà un homme puissant. Formé à l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc, ce fils d'officier a rapidement grimpé les échelons militaires jusqu'à devenir un des aides de camp d'Omar Bongo (père et prédécesseur d'Ali Bongo), jusqu'à sa mort en 2009.

"Quand je l'ai connu, c'était quelqu'un d'assez intelligent, à la conversation facile et qui n'avait pas peur des journalistes à l'époque", raconte Francis Kpatindé, journaliste et maître de conférences à Sciences Po Paris et spécialiste du Gabon.

03:19 Gabon : le patron de la Garde républicaine, nouvel homme fort du pays ? © France24

De 2021 au coup d'État du 30 août, le général dirige la Garde républicaine, les soldats chargés de protéger le président Ali Bongo. "Il a eu des problèmes au début avec Ali Bongo, qui l'a exilé à l'ambassade du Gabon au Maroc puis à celle au Sénégal", rappelle pourtant Francis Kpatindé.

Il revient de l'étranger après l'AVC d'Ali Bongo, survenu en octobre 2018 en Arabie saoudite. Il reprend le fil de sa carrière en grimpant les échelons jusqu'au poste de chef de la Garde républicaine.

Si ce cousin germain d'Ali Bongo n'est pas cité dans l'affaire dite "des biens mal acquis", contrairement à de nombreux enfants d'Omar Bongo, Brice Oligui Nguema n'est pas au-dessus de tout soupçon d'enrichissement personnel. Selon l’organisation américaine anticorruption OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), il aurait acheté en espèces, entre 2015 et 2018, trois propriétés dans la banlieue de Washington, aux États-Unis, pour un montant total supérieur à un million de dollars.

Selon le média Mondafrique, il avait été chargé par Ali Bongo d'aider son fils Noureddin Bongo Valentin à préparer la perpétuation de la dynastie. Il en a décidé autrement.

Mise à jour d'un article initialement publié le 30 août 2023.

