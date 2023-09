Vacanciers marocains tués : les autorités algériennes évoquent "un refus d'obtempérer"

Trois jours après l’annonce par les médias marocains de la mort de deux vacanciers égarés en jet-ski dans une zone maritime algérienne, Alger a déclaré dimanche que "des tirs de sommation" ont été effectués puis des "coups de feu tirés" face à "un refus d'obtempérer".

Le ministère de la Défense algérien a indiqué dimanche 3 septembre que "des tirs de sommation" ont été effectués puis des "coups de feu tirés" face à "un refus d'obtempérer" de passagers sur des jets-skis “ayant franchi clandestinement nos eaux territoriales”, mardi. Cette déclaration intervient trois jours après l’annonce par les médias marocains de la mort de deux vacanciers égarés en jet-ski dans une zone maritime algérienne.

Selon les informations recueillies par France 24, quatre hommes – trois Franco-Marocains et un Marocain résidant en France – étaient partis mardi de la marina de Saïdia, une station balnéaire dans le nord-est du pays très prisée l'été.

"Lors d'une patrouille de sécurisation et de contrôle au niveau de nos eaux territoriales, une unité des garde-côtes a intercepté, mardi à 19 h 47 (18 h 47 GMT), trois jet-skis ayant franchi clandestinement nos eaux territoriales", a indiqué le ministère algérien dans un communiqué.

"Après avoir lancé un avertissement sonore et les avoir sommés de s'arrêter à plusieurs reprises, les mis en cause ont refusé d'obtempérer et ont pris la fuite en effectuant des manœuvres dangereuses", selon la même source.

Après plusieurs "tirs de sommation", "des coups de feu ont été tirés contraignant un des jet-skis à s'immobiliser, alors que les deux autres ont pris la fuite", a ajouté le ministère.

Le ministère a expliqué ces tirs par "une activité accrue de bandes de narcotrafic et du crime organisé" dans cette zone frontalière, et en raison de "l'obstination des passagers des jet-skis". Le ministère a demandé dans son communiqué de "ne pas prêter attention aux fausses informations qui circulent visant à nuire à l'image honorable de l'Armée" algérienne.

Selon le ministère, mercredi, "un cadavre de sexe masculin non identifié, présentant un impact de balle par arme à feu" a été retrouvé et transféré à Tlemcen pour autopsie.

Paris avait confirmé, vendredi, la mort d'un Français d'origine marocaine et "l'incarcération d'un autre compatriote en Algérie dans un incident impliquant plusieurs de nos ressortissants".

Frontières fermées depuis 1994

Ce drame est susceptible de raviver les vives frictions régionales entre l'Algérie et le Maroc, exacerbées par leur antagonisme sur le territoire disputé du Sahara occidental. Rabat ne s'est pas encore exprimé officiellement.

Leurs frontières sont fermées depuis 1994 et l'Algérie a rompu ses liens diplomatiques avec le Maroc en août 2021, accusant Rabat d'"actes hostiles", une décision "complètement injustifiée" selon Rabat.

La récente reconnaissance par Israël de la "souveraineté marocaine" sur le territoire disputé du Sahara occidental a encore avivé les tensions avec Alger, qui a dénoncé des "manœuvres étrangères" à ses portes.

Avec AFP

