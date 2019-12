"Lecteur en sensibilité", nouveau métier incontournable aux États-Unis ?

France 24

Par : Valérie DEFERT | Romain JANY

L'auteur d'un livre doit-il éviter de heurter la sensibilité de ses lecteurs? La question se pose aux États-Unis. Afin de ne pas être taxé de sexisme, racisme, homophobie ou encore de risquer de porter atteinte aux religions, de plus en plus d'auteurs et d'éditeurs font appel à des "Sensitivity Readers", des "lecteurs en sensibilité". Ces consultants valident les manuscrits avant publication. Car si les lecteurs sont offensés, les livres risquent d'être retirés de la vente. Les éditeurs perdent alors de l'argent et les auteurs, leur crédibilité. Reportage en Californie.