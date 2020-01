Retraite aux États-Unis : 9 millions de seniors obligés de travailler pour survivre

Par : Fanny Allard

En pleine grève contre la réforme des retraites en France, nous nous penchons sur le système de retraite américain. Aux États-Unis, le système par répartition, géré par l'État fédéral, est bien moins généreux et solidaire qu’en France. Pour avoir une retraite décente, la plupart des Américains doivent compléter leurs revenus par le fruit de leur épargne, de leurs capitalisations et, de plus en plus souvent, par un travail alimentaire, au-delà de 65 ans. Reportage de Fanny Allard.