"Super Tuesday" aux États-Unis : les démocrates à la conquête du vote hispanique

En cette année électorale, Beaucoup d'immigrés demandent la nationalité américaine pour pouvoir voter. © france24

Par : Pierrick LEURENT | Valérie DEFERT

Aux États-Unis, 14 États sont appelés à voter en ce mardi de "Super Tuesday", afin de déterminer qui sera le candidat démocrate à la présidentielle et affrontera Donald Trump en novembre. Parmi ces États, la Californie. Avec ses 40 millions d'habitants, ses 415 délégués en jeu et la diversité de sa population, c'est un état décisif dans la course à la Maison Blanche. Plus d’un tiers de son électorat est hispanique, mais beaucoup d’électeurs n’ont pas pour habitude de se rendre aux urnes... Reportage de nos correspondants, Valérie Defert et Pierrick Leurent.