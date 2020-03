Dans la forêt amazonienne, les Indiens Yanomami victimes de la ruée vers l’or

Reporters © France 24

Par : Fanny LOTHAIRE | Laura DAMASE

Au nord du Brésil, dans l'État du Roraima, de plus en plus d’orpailleurs clandestins envahissent les terres indigènes. Une ruée vers l’or qui se fait avec la bénédiction du président Jair Bolsonaro. Nos reporters Fanny Lothaire et Laura Damase ont enquêté sur ces activités illégales et ont rencontré les Indiens Yanomami qui se battent pour défendre leurs terres ancestrales.