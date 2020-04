Nous vous proposons une édition spéciale de Cap Amériques depuis les États-Unis, où la pandémie de coronavirus se propage à grande vitesse. Nous irons tout d'abord sur la côte Est, à Baltimore, dans le Maryland, où les Afro-Américains sont particulièrement touchés par le Covid-19. Nous verrons ensuite comment New York, épicentre de la pandémie, est frappé de plein fouet par la crise économique, née de la crise sanitaire. Nous terminerons sur la côte Ouest, à Los Angeles, où les Américains les plus fortunés sont bien mieux lotis face au virus...

Dans cette émission spéciale sur les États-Unis, qui enregistrent le plus grand nombre de cas de coronavirus et de décès au monde, nous verrons que la communauté Afro-Américaine est particulièrement frappée par la pandémie. Une conséquence de décennies d'inégalités raciales dans le pays. Reportage à Baltimore, dans le Maryland, de Kéthévane Gorjestani et Fanny Allard.

Nous irons ensuite à New York, épicentre de la pandémie, qui connaît, outre la crise sanitaire, une grave crise économique. Les entreprises du pays ont dû fermer leurs portes et, rien qu’au mois de mars, près de 17 millions de personnes ont perdu leur emploi. Malgré l'aide apportée par les récents plans de relance, de nombreux Américains se tournent désormais vers les banques alimentaires pour survivre. Nos reporters Jessica Le Masurier et Céline Bruneau ont rencontré des New-Yorkais qui peinent à joindre les deux bouts.

Alors que les Américains les plus pauvres sont les plus vulnérables face au virus, nous verrons qu'à Los Angeles, sur la côte Ouest, les riches Américains sont bien mieux lotis face à la pandémie. Reportage de nos correspondants à Los Angeles, Valérie Defert et Pierrick Leurent.

