L'Entretien

Barbara Hendricks, ambassadrice de bonne volonté du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), donne vendredi 22 mai à 19 heures un concert caritatif en ligne, intitulé "Le chemin de la liberté". Les recettes de cet évènement inédit, diffusé en direct, seront intégralement reversées à l’organisation humanitaire. La cantatrice américaine revient pour France 24 sur cette initiative, alors que la pandémie de Covid-19 a aggravé la situation précaire de nombreux réfugiés.

"Actuellement, les réfugiés se trouvent parmi les personnes les plus marginalisées et les plus vulnérables de notre société : ils sont principalement hébergés dans des camps surpeuplés, où ils ont peu accès à l'eau, au savon, et la distanciation sociale y est presque impossible", explique sur France 24 la cantatrice américaine Barbara Hendricks, à la veille du concert caritatif qu’elle va donner depuis Stockholm, en Suède, au bénéfice du HCR.

"Je me suis dit avec le confinement et toute l'incertitude que nous avons désormais tous dans nos vies : c'est cela que les réfugiés ressentent tout le temps. Ils se demandent : quand nos enfants vont pouvoir retourner à l'école ? Quelle va être notre vie ? Et quand pourrons-nous recommencer à avoir une vie normale?..."

