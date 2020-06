Cap Amériques

Alors que l’Amérique latine est le nouvel épicentre de la pandémie, nous vous invitons à parcourir le continent à travers les reportages de nos correspondants. Du Mexique à l’Argentine, en passant par le Pérou, la Colombie, le Brésil et Cuba, comment les gouvernements gèrent-ils la crise sanitaire ? Ces pays, bien que voisins, ont adopté des approches différentes. Si certains échappent, pour l’heure, à la vague du Covid-19, d’autres enregistrent des taux de mortalité records... Et tous connaissent une situation économique inquiétante, l’emploi informel étant souvent la norme.

- En Argentine, jusqu'à récemment, la courbe de contagion au coronavirus était quasi-plate. Le résultat de mesures de quarantaine strictes, prises en amont de la vague de la pandémie et bien respectées par la population. Mais dans les quartiers les plus pauvres de la capitale, Buenos Aires, et de sa banlieue, la situation est en train de se dégrader et les cas se multiplient désormais à une vitesse inquiétante. A trente kilomètres de la capitale, le petit bidonville de Villa Azul a ainsi récemment été classé "foyer d'infection". La réaction du gouvernement a été draconienne : tout le quartier de 3000 habitants a été placé en isolement total. Reportage de Mathilde Guillaume et Mariano Toledo.

-Au Mexique, une épaisse couche de pollution recouvre la capitale, Mexico, un bassin entouré de montagnes et peuplée de 23 millions d’habitants. Dans les grandes métropoles des pays touchés par le Covid-19, la réduction drastique de l’activité humaine a pourtant provoqué une nette amélioration de la qualité de l’air. Reportage à Mexico de Laurence Cuvillier et Matthieu Comin.

- En Colombie, des chiffons rouges accrochés aux façades des maisons sont devenus le symbole de la détresse économique générée par la crise sanitaire. Le confinement, qui a commencé fin mars, lorsque des premiers cas de coronavirus étaient signalés sur le continent - et qui devrait durer au moins jusqu’au 1er juillet -, est dramatique pour de nombreux Colombiens, privés de travail et donc, de revenus. Les chiffons rouges sont d’abord apparus à Soacha, une ville de la banlieue sud de la capitale, Bogota, où le maire avait demandé aux habitants qui n’avaient pas de quoi subvenir à leurs besoins de se signaler à l’aide d’un bout de tissu rouge. Peu à peu, les chiffons rouges se sont répandus dans toute la métropole, puis dans toute la Colombie... Alors que le pic de la pandémie est encore loin d’être atteint, c’est souvent grâce à la solidarité que les plus vulnérables parviennent à survivre. Reportage de Pascale Mariani et Simone Bruno.

- Au Pérou aussi, pays très touché par la pandémie, la population a globalement respecté le confinement, décrété le 15 mars. Mais après deux mois et demi, beaucoup de travailleurs informels, qui peinent à survivre, recommencent à sortir car l'économie du pays est au point mort. Reportage d’Amanda Chaparro.

- A Cuba, les autorités se distinguent par leur mobilisation contre le Covid-19, sur l’île comme à l’international. Dans ce pays, qui compte le plus grand nombre de médecins par habitants, le gouvernement a misé sur la prévention et sur l’isolement des cas suspects. Les personnels soignants font du porte-à-porte pour identifier les malades. Une stratégie payante : Cuba ne déplore pour l’instant que peu de victimes et depuis le mois de mars, des brigades de soignants sont envoyés dans les pays les plus touchés, en renfort des équipes médicales locales. Témoignages recueillis par Pascale Mariani et Simone Bruno.

- Enfin, au Brésil, la crise sanitaire exacerbe les tensions sociales et politiques, et les partisans du président populiste Jair Bolsonaro n’hésitent pas à se rassembler à travers le pays, ignorant toute distanciation sociale. La correspondance de Fanny Lothaire.

