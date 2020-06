L'Entretien

F.-P. Champagne, chef de la diplomatie canadienne : "Au Canada aussi, il y a du racisme systémique"

François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères du Canada, le 10 juin 2020. © FRANCE 24

Par : Marc PERELMAN | Stéphanie SCHULER

Dans un entretien accordé à France 24 et RFI depuis le Québec, François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères du Canada, revient sur l’onde de choc mondiale de l’affaire George Floyd aux États-Unis et dénonce le racisme "systémique", qui perdure au Canada. Il s’exprime également sur les tensions de son pays avec la Chine, et plaide pour renforcer le multilatéralisme, en berne depuis la crise sanitaire.