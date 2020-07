L'Entretien

John Bolton : "Je ne voterai pas pour le candidat républicain" à la Maison Blanche

John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, le 15 juillet 2020. © FRANCE 24

Par : Mirna JAMMAL

Dans son livre "The Room Where It Happened" ("La pièce où cela s’est produit"), dont l’administration Trump a tenté d’empêcher la publication, John Bolton dresse un portrait sans concession de l’actuel locataire de la Maison Blanche. En tant qu’ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, il a été pendant dix-sept mois le témoin privilégié des décisions du chef de l’État, qui a, selon lui, tendance à "offrir des services aux dictateurs qui lui plaisent".