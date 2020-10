Journal de campagne - USA 2020

Retour sur l’actualité de la campagne pour la présidentielle du 3 novembre 2020 aux États-Unis, avec l’image qui a marqué la semaine, les sujets qui font polémique, l’analyse de la semaine et les évènements majeurs prévus dans les jours à venir.

Au sommaire de ce deuxième numéro :

- L'image de la semaine : c'est le premier débat présidentiel de cette élection américaine. "Un cauchemar pour la démocratie", "le pire débat présidentiel de l'histoire"… Les journaux américains n'ont pas manqué de superlatifs pour qualifier cet affrontement d'une heure et demi entre Donald Trump et son rival démocrate, Joe Biden.

- La polémique de la semaine : ce sont les révélations du New York Times sur les impôts de Donald Trump. 750 dollars, c'est le montant qu'il a payé entre 2016 et 2017, selon le quotidien. Cette enquête révèle également que le milliardaire républicain n'a pas payé d'impôts pendant dix des quinze années précédentes, notamment parce qu'il enregistrait plus de pertes que de gains, que ce soit dans ses golfs ou dans son hôtel de Washington.

- L'analyse de la semaine : c'est la première surprise d'octobre, Donald Trump a annoncé sur Twitter que lui et sa femme, Melania Trump, avaient été testés positifs au Covid-19 et qu'ils se mettaient leur quarantaine. Cet évènement devrait impacter fortement sa campagne car le président sortant a déjà dû annuler un meeting électoral en Floride. Or la Floride est un État clé dans la course à la Maison Blanche.

- Et maintenant ? La semaine prochaine place au premier et unique débat vice-présidentiel. Il va se dérouler à Salt Lake City, dans l'Utah, mercredi 7 octobre, et il s'annonce plus courtois que le premier débat présidentiel... Le fidèle vice-président de Donald Trump, Mike Pence, va affronter la colistière de Joe Biden, la sénatrice californienne Kamala Harris. Ils doivent échanger sur neuf thèmes pendant 10 minutes chacun.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine