Chili: manifestation à Santiago pour le premier anniversaire du soulèvement social

C'est un jour anniversaire pour le Chili. Des manifestants défilent dimanche 18 octobre dans le centre-ville de la capitale, Santiago, pour commémorer la première année d'un soulèvement populaire inédit et réclamer plus de justice sociale.

A une semaine d'un referendum historique, où les Chiliens sont appelés à se prononcer sur un changement de Constitution, une revendication forte des manifestants, certains étaient arrivés tôt le matin sur la Plaza Italia, point de rassemblement emblématique de la contestation.

Certains agitaient des drapeaux, sautaient ou criaient des slogans appelant à des réformes sociales profondes. Des carabiniers (policiers chargés du maintien de l'ordre) et des voitures blindées assuraient la sécurité.

Des appels à manifester pacifiquement avaient été lancés, notamment par l'organisation professionnelle des professeurs, alors qu'une grande majorité de la population aspire à une commémoration pacifique et sans excès, selon plusieurs sondages.

Le coût de la vie à l'origine de la crise

Il y a un an, une protestation contre une hausse du prix des tickets de métro avait débouché sur une flambée de violence. Cette journée avait été le point de départ de manifestations massives et d'affrontements avec les forces de l'ordre, qui ont fait des milliers de blessés et une trentaine de morts.

Près d'un mois plus tard, la coalition gouvernementale et les principaux partis d'opposition étaient parvenus à un accord historique sur l'organisation d'un référendum pour changer la Constitution héritée de la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990).

Reporté en avril à cause de la pandémie de Covid-19 il se tiendra finalement le 25 octobre.

Le gouvernement sous pression

Le gouvernement du président Sebastian Piñera, fortement contesté depuis le début de la crise, a lui aussi appelé à la tenue d'une manifestation pacifique et respectueuse des mesures sanitaires imposées en raison de la pandémie de Covid-19.

La police a de son côté annoncé le déploiement de quelque 40 000 fonctionnaires pour assurer la sécurité. Alors que l'état d'urgence est toujours en vigueur, des militaires pourraient aussi être déployés dans les rues.

Dans ce pays qui recense quelque 490 003 cas de contamination et 13 588 morts depuis le début de l'épidémie, un couvre-feu est également en vigueur à partir de 23H00.

Le Parti communiste a aussi appelé à un hommage, dimanche, aux victimes de violences policières, sur un pont enjambant le Mapocho où, deux semaines plus tôt, un adolescent de 16 ans est tombé après avoir été poussé par un policier, lui infligeant de sérieuses blessures.

Avec AFP

