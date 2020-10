Bolivie : Luis Arce remporte la présidentielle, selon un sondage sorti des urnes

Luis Arce, le dauphin de l'ancien président Evo Morales, a remporté l'élection présidentielle bolivienne au premier tour avec 52,4% des voix, selon un premier décompte publié par la chaîne privée Unitel.

Publicité Lire la suite

Luis Arce succède à Evo Morales en Bolivie. Selon un premier décompte publié par la chaîne privée Unitel, lundi 19 octobre, le dauphin de l'emblématique dirigeant de la gauche sud-américaine a remporté l'élection présidentielle bolivienne au premier tour avec 52,4 % des voix.

L'ancien ministre de l'Économie d'Evo Morales offre au Mouvement vers le socialisme (MAS) une confortable victoire. Un an après la démission d'Evo Morales, resté au pouvoir pendant 14 ans (2006-2019), les Boliviens ont fait le choix de renouer avec le parti de gauche. L'ancien président centriste Carlos Mesa (2003-2005)) est crédité de 31,5 %.

"Nous allons mettre en place un gouvernement d'union nationale"

La Bolivie "a renoué avec la démocratie" s'est réjouit Luis Arce lors d'une conférence de presse en compagnie de son vice-président David Choquehuanca. "Nous allons travaillé pour tous les Boliviens, nous allons mettre en place un gouvernement d'union nationale", a-t-il ajouté.

#EleccionesBolivia

Según el Conteo Rápido de #TuVotoCuenta el candidato @LuchoXBolivia del MAS obtiene 53,0% frente al candidato @carlosdmesag de CC que logra 30,8%. En tercer lugar está @LuisFerCamachoV con el 14,1% pic.twitter.com/fnxUJnQC68 — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) October 19, 2020

Plus de sept heures après la fermeture des bureaux de vote, les résultats officiels n'étaient connus que pour 6 % d'entre eux.

Depuis l'Argentine, l'ancien président Evo Morales a célébré le triomphe de son parti, victoire qui doit être confirmée par le corps électoral dans les prochaines heures. "Le MAS a gagné largement les élections, y compris au Sénat et à la chambre des députés. Arce est le président de Bolivie", a-t-il déclaré devant la presse à Buenos Aires.

La présidente par intérim, Jeanine Añez, a félicité Luis Arce pour sa victoire : "Nous n'avons pas encore de décompte officiel, mais d'après les données dont nous disposons, M. Arce et M. Choquehuanca ont remporté l'élection", a-t-elle déclaré sur Twitter.

Aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el Sr. Arce y el Sr. Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) October 19, 2020

Appels à la patience pour les résultats officiels

Depuis la fin des opérations de vote qui se sont déroulées dans le calme, les appels à la "patience" des Boliviens se sont multipliés face à l'extrême lenteur de la divulgation des résultats officiels.

Tout en saluant la bonne tenue du scrutin, le président du Tribunal suprême électoral (TSE), Salvador Romero, s'est félicité d'"une journée réussie pour la démocratie bolivienne". Il a rappelé "que le décompte officiel se fait avec l'arrivée des procès verbaux" dans les tribunaux électoraux départementaux et que "cela prend du temps".

Le président du TSE a toutefois indiqué dans son allocution que les médias étaient autorisés à diffuser des sondages sortie des urnes.

Auparavant, Jeanine Añez avait déjà demandé aux électeurs de faire preuve de "patience" et de "ne pas provoquer de violences". Le gouvernement avait indiqué plus tôt que le scrutin s'était déroulé "dans la tranquillité dans tout le pays", mis à part quelques incidents isolés.

Éviter les tensions

La lenteur de la diffusion des résultats officiels résulte de la décision, samedi, du tribunal électoral de ne pas utiliser un décompte rapide via des photos des procès verbaux envoyées depuis les bureaux de vote permettant d'avoir des résultats préliminaires, mais de privilégier un décompte manuel complet dans les centres départementaux, pour éviter les tensions.

Pour assurer la transparence du scrutin, la composition du tribunal électoral a été renouvelée. Des observateurs ont été dépêchés notamment par l'Organisation des États américains (OEA), l'Union européenne (UE) et la Fondation Carter.

En 2019, le dépouillement avait été suspendu pendant plus de 20 heures. À sa reprise, Evo Morales avait été déclaré vainqueur dès le premier tour. L'opposition avait dénoncé des fraudes et des heurts avaient eu lieu entre partisans et détracteurs du MAS. Lâché par la police et l'armée, Evo Morales avait finalement démissionné, avant de fuir au Mexique puis en Argentine.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne