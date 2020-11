En direct : les Américains aux urnes dans un pays sous tension

Des dizaines de millions d'Américains se rendent mardi aux urnes pour choisir entre Donald Trump et Joe Biden lors d'une élection présidentielle historique dans une Amérique divisée à l'extrême.

Les Américains se rendent aux urnes, mardi 3 novembre, au terme d'une campagne agressive et agitée par la crise du coronavirus, dans un pays profondément divisé entre partisans du président sortant Donald Trump et ceux de son adversaire démocrate Joe Biden.

Les États-Unis se choisissent un président et renouvellent en partie leur Congrès, alors que l'épidémie de Covid-19 y a déjà fait plus de 230 000 morts et des millions de chômeurs. Le pays a en outre été secoué depuis le printemps par le réveil des tensions communautaires avec de vastes manifestations contre le racisme et les violences policières derrière le mouvement Black Lives Matter.

Suivez toute cette journée de vote jusqu'au résultat du scrutin dans ce liveblog.

