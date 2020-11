États-Unis : Joe Biden, l'antidote démocrate à Donald Trump

Joe Biden se présente comme un modéré avec l'expérience et l'empathie nécessaire pour faire oublier le turbulent Donald Trump. De sa vie marquée par la tragédie, il veut tirer la force nécessaire pour apaiser des États-Unis déchirés par la crise économique et sanitaire, mais aussi par les inégalités raciales.

Après quatre années de spectacle permanent à la Maison Blanche, Joe Biden est-il la solution pour faire oublier le turbulent Donald Trump ? L'ancien sénateur du Delaware en est persuadé. Il met en avance son expérience de Washington pour ramener de la dignité dans l'exécutif américain, essoré par quatre ans passés aux mains de l'ancienne star de télé-réalité et autoproclamé milliardaire.

Si les deux hommes ont quelques points communs – ils sont tous les deux l'incarnation du mâle blanc âgé de plus de 70 ans –, Joe Biden préfère se voir comme l'anti-Trump : un politicien chevronné, capable d'ouverture avec le parti adverse, de compassion et surtout de reconnaître ses propres erreurs.

Issu de l'Amérique des cols bleus

Si le locataire actuel de la Maison Blanche est un produit de l'élite économique new-yorkaise, le candidat démocrate vient d'un milieu modeste dont il fait aujourd'hui encore sa fierté.

America has to be about the possibilities of prosperity.



Not just for the privileged few. But for the many — for all of us. — Joe Biden (@JoeBiden) October 10, 2020

Joseph Robinette Biden Junior est né le 20 novembre 1942 à Scranton, cité ouvrière du nord-est de la Pennsylvanie, dans une famille de catholiques irlandais. L'actuel candidat démocrate attribue à ses origines sa bonhomie, sa persévérance et son empathie. Il cite souvent son père en exemple. Un père qui a connu la fortune et la pauvreté et a dû travailler dur toute sa vie, nettoyant des fours ou vendant des voitures d'occasion, afin que ses fils ne manquent de rien. Joe Biden aime rabâcher une des maximes paternelles à longueur de meetings : "Fiston, on ne mesure pas un homme au nombre de fois où il est mis à terre, mais à sa rapidité à se relever".

Une devise que le jeune Joe Biden a rapidement dû appliquer. Des décennies avant que Donald Trump le surnomme "Sleepy Joe" ("Joe l'endormi"), il était déjà moqué à l'école en raison de son bégaiement. Un trouble de la parole que Joe Biden surmontera en s'entraînant à lire à voix haute de la poésie devant son miroir.

Sa famille déménage dans le Delaware alors qu'il a 13 ans. Joe Biden y obtient en 1968 son diplôme d'avocat. Il devient rapidement avocat commis d'office alors que l'État connait une série d'émeutes et d'arrestations à la suite de l'assassinat de Martin Luther King. Il n'a que 29 ans lorsqu'il se lance dans la politique. À la surprise générale, il parvient à battre le sénateur républicain sortant en 1972 et devient le cinquième plus jeune sénateur américain de l'histoire.

Sa joie est cependant de courte durée. Six semaines plus tard, quelques jours à peine avant Noël, sa première épouse Neilia et sa petite fille Naomi se tuent dans un accident de voiture. Ses deux fils en bas âge, Beau et Hunter, sont également blessés. Joe Biden est alors prêt à renoncer à son siège pour rester au plus proche de ses enfants, mais ses collègues le convainquent de poursuivre son mandat. Il prête finalement serment à côté du lit d'hôpital de ses fils.

En raison de ce triste évènement, Joe Biden fait l'aller-retour entre Washington et sa maison familiale de Wilmington, dans le Delaware, chaque jour en train. Une habitude qu'il conserve tout au long de sa très longue carrière au Sénat et qui lui vaut un autre surnom d'"Amtrak Joe".

Ce n'est cependant pas la seule tragédie personnelle que Joe Biden a dû affronter dans son existence. Lors de son deuxième mandat en tant que vice-président, son fils Beau, procureur général du Delaware promis à faire vivre la dynastie politique Biden, meurt d'un cancer du cerveau en 2015 à l'âge de 46 ans. Selon le candidat démocrate, c'est lui qui, sur son lit de mort, l'a encouragé à se lancer dans une nouvelle course à la Maison Blanche. Joe Biden peut aussi compter sur sa deuxième femme Jill, qui fait campagne à ses côtés, comme toujours depuis 40 ans.

You are not alone.



We are stronger than we ever knew. We are resilient. pic.twitter.com/E6Byib8FNu — Dr. Jill Biden (@DrBiden) October 9, 2020

Un candidat capable d'amitiés et de compromis bipartisans

Tout au long de ses six mandats de sénateur, Joe Biden est devenu une figure respectée du Capitole. Alors à la tête de la commission judiciaire, il se fait un nom en 1987 en faisant voter le rejet du candidat à la Cour suprême du président Ronald Reagan, Robert Bork, un ultraconservateur. Sa capacité à passer des accords avec les républicains modérés devient sa marque de fabrique. Un bien pour un mal : le sénateur du Delaware fait voter des lois, mais suscite la méfiance de la part de l'aile gauche du parti démocrate.

Dans les années 1990, Joe Biden met pourtant à profit ses talents pour permettre des compromis bipartisans sur des projets phares de Bill Clinton, notamment l'interdiction des armes d'assaut et l'adoption de la loi sur les violences faites aux femmes en 1994.

Sous Barack Obama, Joe Biden a bien tenté d'utiliser ses talents de négociateur mais l'intransigeance croissante du camp républicain – due en partie à l'émergence du Tea Party – a rendu la mission extrêmement difficile. Le leader de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, garde alors ses troupes sous étroite surveillance affirmant que la mission "la plus importante" du Grand Old Party (GOP) était que Barack Obama ne fasse qu'un mandat. Malgré cet adversité, Joe Biden jouera un rôle crucial dans la plupart des accords budgétaires de dernière minute pour éviter ou mettre fin aux "shutdowns" du gouvernement.

Sur le plan de la politique étrangère, Joe Biden était tout aussi important dans l'exécutif même s'il a souvent perdu les arbitrages, comme lorsqu'il avait demandé à ce que le raid contre Ben Laden soit retardé faute d'informations complètes. Lors de sa campagne, il a promis d'inverser les initiatives de Trump en la matière, à commencer par ses décisions de quitter l'accord de Paris sur le climat ou celui sur le nucléaire iranien. La candidat démocrate espère aussi retisser les liens avec les alliés traditionnels des États-Unis, échaudés par quatre ans de trumpisme.

Un candidat régulièrement sous le feu des critiques…

L'actuel président américain n'a pas attendu que Joe Biden soit nominé par son parti pour commencer à l'attaquer. Donald Trump est allé jusqu'à demander à son homologue ukrainien d'enquêter sur les affaires de Hunter Biden en Ukraine. Une demande qui a conduit à sa mise en accusation par la Chambre des représentants – aux mains des démocrates depuis 2018 – avant son acquittement le Sénat, contrôlé par les républicains.

Les longues années au Sénat de Joe Biden laissent également des angles d'attaque à ses concurrents. Lors de la primaire démocrate, il a été vivement critiqué pour sa gestion des accusations de harcèlement sexuel qu'Anita Hill avais émises à l'encontre du candidat à la Cour suprême Clarence Thomas en 1991. Alors que Joe Biden était président du comité judiciaire du Sénat, les républicains ont mis en doute la crédibilité d'Anita Hill et cette dernière reproche au désormais candidat démocrate de ne pas avoir su maîtriser ses collègues lors de l'audience.

S'il a présenté ses excuses en 2019, ces dernières n'ont pas été acceptées par Anita Hill : "Je serai satisfaite quand je saurai qu'il y a un véritable changement et que l'on rend de véritables comptes". Depuis elle a affirmé qu'elle voterait tout de même pour le démocrate et qu'elle était disposée à travailler avec lui sur les questions de genre.

Alors la rivale de Joe Biden à la primaire démocrate, Kamala Harris l'avait aussi attaqué sur son bilan, et notamment ses anciennes prises de positions contre les politiques d'intégration, dont elle a elle-même bénéficié plus jeune, à Berkeley. Elle cite le "busing", un service de ramassage scolaire visant à promouvoir la mixité sociale et raciale en mélangeant les habitants de différents quartiers. Dans une interview ultérieure avec CNN, Joe Biden s'est défendu en affirmant qu'il était persuadé des bus mandatés par le gouvernement fédéral "ne fonctionnaient pas" mais qu'il était en faveur des initiatives locales visant à lutter contre la ségrégation des écoles.

Un clash en débat qui ne l'a pas empêché de choisir Kamala Harris en tant que colistière, faisant d'elle la première femme de couleur à se retrouver sur le "ticket" d'un grand parti.

Quant à l'aile gauche du parti démocrate incarnée par Bernie Sanders, elle fait souvent à Joe Biden un procès en manque de progressisme et de radicalité. Les partisans de l'ancien vice-président répliquent en mettant en avant les états de service de leur champion et ses décennies passées à lutter pour la justice raciale aux États-Unis et à l'étranger : il avait notamment parlé d'un régime "repoussant et répugnant" à propos de de l'apartheid en Afrique du Sud. Ils rappellent également son soutien au mariage gay pendant la campagne de 2012, alors que Barack Obama se faisait plus prudent.

Son affabilité et sa mauvaise habitude à se montrer tactile lui ont également valu des accusations de conduite inappropriée de la part de plusieurs de ses assistantes. Il a défendu son habitude d'étreindre les gens qu'il rencontre, affirmant qu'il avait toujours vu la politique comme une question de "connexion personnelle". Il a toutefois concédé qu'il allait tenter d'être "plus attentif à l'espace personnel à l'avenir".

There is no excuse for President Trump’s reckless behavior. pic.twitter.com/ooUh6pxRDt — Joe Biden (@JoeBiden) October 11, 2020

La pandémie de Covid-19 l'a obligé à tenir sa promesse. Il se montre très attentif au respect des règles de distanciation sociale et arbore un masque protecteur en tout circonstance, alors que son rival républicain en rejette l'importance et continue à organiser des meetings à visage découvert malgré la pandémie qui a déjà fait plus de 200 000 morts dans le pays.

...mais qui se relève à chaque fois

Il l'a répété à plusieurs occasions. Pour Joe Biden, l'élection présidentielle de 2020 est une "bataille pour l'âme de la nation". Lorsqu'on lui a demandé sur CNN en septembre s'il était "l'exact opposé" de Donald Trump, il n'a pu s'empêcher de sourire : "Je l'espère".

S'il venait à être élu, il serait le plus vieux président jamais investi. Il espère fortement que cette troisième tentative à une présidentielle sera la bonne, après ses échecs cuisants en 1988 et en 2008.

Dans la mythologie de Joe Biden, l'année 1988 reste une année noire. C'est celle qui avait failli mettre fin à sa carrière politique. D'un côté, des accusations de plagiat et de falsifications de diplômes avait eu raison de ses chances d'emporter la nomination démocrate. De l'autre, il a dû être hospitalisé pour une double rupture d'anévrisme. Il lui faudra sept mois de convalescence avant de revenir au Congrès.

En 2008, Il se présente à nouveau, mais sa cinquième place lors du caucus de l'Iowa l'oblige à abandonner. Barack Obama en fera son colistier. Le début d'une relation "fraternelle" entre les deux hommes, selon leurs mots. Ses huit années en tant que vice-président à ses côtés lui permettent aujourd'hui de revendiquer l'héritage politique du premier président noir de l'histoire, que ce soit l'Obamacare sur l'accès aux soins ou encore le plan de économique qui a sauvé l'industrie automobile américaine au bord de l'effondrement après la crise financière de 2008.

Joe Biden et Barack Obama à Chicago en 2008 lors de la victoire de ce dernier. © Jim Bourg, REUTERS

Preuve de la relation spéciale entre les deux hommes, Barack Obama lui avait réservé une surprise à moins d'une semaine de leur départ de la Maison Blanche : la médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute distinction civile aux États-Unis, qu'il dit remettre "au meilleur vice-président que l'Amérique n'a jamais eu".

Ce respect et cette affection mutuelle entre Biden et Obama lui a permis de mobiliser l'électorat afro-américain lors des primaires, tout comme son implantation chez les cols bleus avaient permis à Obama de remporter des victoires cruciales en 2008. Les démocrates espèrent désormais que l'implantation de Joe Biden chez les ouvriers reste suffisamment forte pour remporter les États clés de l'élection et notamment la Pennsylvanie, lieu de naissance de Biden, là où Donald Trump l'avait emporté quatre ans plus tôt.

>> À lire aussi : "Super Tuesday" : l'incroyable résurrection de Joe Biden, pourtant donné mort politiquement

Après un démarrage plus que poussif dans la course à l'investiture démocrate – dont une cinquième place dans la primaire du New Hampshire qui aurait pu avorter ses chances –, il a su se relever. Jusqu'à sa victoire retentissante lors du "Super Tuesday" de mars, où il a salué ses partisans avec cette phrase qui reflète sa propre histoire : "Pour ceux qui ont été mis à terre, laissés de côté, abandonnés, c'est votre campagne".

