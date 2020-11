Iota, désormais tempête tropicale, sème la désolation en Amérique centrale

Bien qu'affaiblie, la tempête Iota poursuivait mardi sa route vers l'ouest de l'Amérique centrale, où quatre morts ont déjà été recensés en Colombie, au Nicaragua et au Panama. Des inondations et des crues de rivières sont attendues.

Iota n'est plus un ouragan mais une tempête tropicale. Après son arrivée lundi 16 novembre sur la côte nord caraïbe du Nicaragua, au plus fort de sa puissance, déjà quatre morts sont à déplorer : l'un sur l'île colombienne de Providencia, une femme dans une communauté indigène du Panama et deux enfants au Nicaragua, emportés par une rivière en crue qu'ils tentaient de traverser.

Après avoir touché la côte caraïbe nicaraguayenne comme ouragan de catégorie 5, la plus haute de l'échelle de Saffir-Simpson, "Iota s'est dégradée en tempête tropicale, avec des vents soutenus de 105 km/h" en pénétrant dans les terres, ont indiqué les météorologues nicaraguayens.

Bien qu'affaiblie, Iota poursuivait mardi sa route vers l'ouest, à travers une Amérique centrale déjà dévastée il y a moins d'une quinzaine de jours par le cyclone Eta qui avait touché terre au Nicaragua comme ouragan de catégorie 4.

Le cyclone Iota continuera à provoquer des inondations et des crues de rivières, constituant une menace mortelle pour les populations jusqu'à jeudi, avertit le centre américain de surveillance des ouragans (NHC). Au Honduras et au Nicaragua, les dégâts "pourraient être aggravés par les effets récents de l'ouragan Eta" qui a fait au moins 200 morts et affecté 2,5 millions de personnes en Amérique centrale, souligne le NHC.

Coupés du monde

Les pluies torrentielles et les bourrasques de l'ouragan ont coupé du monde Bilwi, la principale ville portuaire de la côte nord caraïbe du Nicaragua, qui a reçu le premier choc de l'ouragan. Ses dizaines de milliers d'habitants restaient mardi privés de télécommunications, d'eau et d'électricité. La crue du fleuve Wawa empêchait en outre tout passage entre la région et le reste du Nicaragua.

Les effets de l'ouragan se sont faits également sentir sur la côte caraïbe du Honduras toute proche. Les bourrasques ont détruit les toitures de 38 habitations du village côtier indigène miskito de Nueva Jerusalen tandis que des arbres étaient arrachés, a rapporté la protection civile hondurienne (Copeco).

Le centre de Iota devrait pénétrer au Honduras mardi soir, selon la Copeco. Policiers et militaires continuaient mardi à évacuer les habitants des zones à risque dans la vallée de San Pedro Sula, la deuxième ville et capitale industrielle du Honduras, ainsi que dans les quartiers proches des cours d'eau ou ceux menacés de glissements de terrain à Tegucigalpa, la capitale.

Dégâts

Tandis qu'il se renforçait sur les eaux chaudes de la mer des Caraïbes, l'ouragan a détruit 98 % des infrastructures et tué un habitant de l'île colombienne de Providencia, a indiqué sur Twitter le président colombien Ivan Duque.

Au Guatemala, où le précédent ouragan a fait 46 morts et 96 disparus, l'approche de Iota se faisait sentir par des pluies intermittentes dès lundi. L'institut météorologique guatémaltèque prévoit une hausse des précipitations mercredi et jeudi sur tout le pays sur des sols déjà détrempés, propices à de nouvelles inondations, glissements de terrain et dégâts aux infrastructures routières.

Au Panama, les services de protection civile ont fait état de la mort d'une femme indigène tandis que plus de 2 000 personnes sont hébergées dans des refuges, comme des dizaines de milliers d'habitants chassés de leurs maison dans toute l'Amérique centrale.

Avec AFP

