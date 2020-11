Pour les Taliban, la réduction des troupes américaines en Afghanistan est une "avancée"

Les Taliban ont estimé, mercredi, que l'annonce par le Pentagone d'une réduction drastique du nombre des militaires américains déployés en Afghanistan est une "bonne avancée" qui aidera à mettre fin à la guerre dans le pays.

La décision des États-Unis de retirer environ 2 000 soldats d'Afghanistan d'ici le 15 janvier est une "bonne avancée" qui aidera à mettre fin à la guerre dans le pays, ont jugé, mercredi 18 novembre, les Taliban.

"C'est une bonne avancée et c'est dans l'intérêt des peuples" afghan et américain, a déclaré à l'AFP Zabihullah Mujahid, un porte-parole des Taliban. "Le plus tôt les troupes étrangères s'en iront, le plus vite la guerre finira", a-t-il insisté.

Le Pentagone a annoncé mardi que l'armée américaine allait réduire le nombre de ses troupes en Afghanistan à 2 500 en janvier 2021, le plus faible contingent en deux décennies de guerre.

Cette décision reflète le souhait du président Donald Trump de "mettre fin avec succès et responsabilité aux guerres en Afghanistan et en Irak", d'où 500 soldats supplémentaires seront également retirés pour n'en laisser plus que 2 500, a indiqué le nouveau ministre de la Défense par intérim, Christopher Miller.

Mais l'annonce suscite la crainte, aux États-Unis et dans le monde, d'une résurgence des groupes extrémistes, près de 20 ans après les attentats du 11 septembre 2001 fomentés par Al-Qaïda alors sous la protection des Taliban afghans.

Négociations interafghanes au point mort

Un accord signé en février à Doha entre l'administration Trump et les insurgés avait entériné le retrait des forces américaines d'ici mai 2021. En échange, les Taliban se sont engagés notamment à ne pas attaquer les forces américaines et à empêcher les groupes tels qu'Al-Qaïda et l'organisation État islamique d'opérer en Afghanistan.

L'accord a mené à l'ouverture en septembre à Doha de pourparlers de paix entre les Taliban et le gouvernement afghan, mais ces négociations semblent aujourd'hui au point mort.

Selon Rahmatullah Andar, le porte-parole du Conseil national de sécurité, un organe gouvernemental afghan, le départ des soldats américains n'empêchera pas les troupes afghanes de faire leur travail.

"Les forces de sécurité afghanes mènent déjà seules 96 % des opérations et sont prêtes à continuer de défendre le pays contre les ennemis", a-t-il déclaré.

Depuis la signature de l'accord de Doha, le Pentagone a déjà évacué plusieurs bases militaires à travers le pays et rapatrié des milliers de soldats.

