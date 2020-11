Le Mexique franchit le seuil des 100 000 morts du Covid-19

Le Mexique a dépassé le seuil des 100 000 morts provoquées par le coronavirus, quelques jours après avoir atteint un million de cas de contamination, selon les données officielles publiées jeudi.

Publicité Lire la suite

Sombre bilan au Mexique. Au moins 100 000 personnes ont succombé au Covid-19 dans ce pays, où les cas de contamination ont dépassé le million, ont annoncé, jeudi 20 novembre, les autorités mexicaines.

"Aujourd'hui au Mexique, 100 000 personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19", a affirmé Hugo Lopez-Gatell, responsable au sein du gouvernement de la stratégie de lutte contre l'épidémie.

Le pays de 129 millions d'habitants compte désormais 100 104 décès pour 1 019 543 cas confirmés depuis que la pandémie a touché le Mexique fin février, a déclaré José Luis Alomia, directeur général de l'épidémiologie du ministère de la Santé. "Les causes de décès au Mexique ont été dominées par les maladies chroniques", a déclaré Hugo Lopez-Gatell.

Ces chiffres représentent une augmentation au cours des dernières 24 heures de 4 472 cas confirmés et 576 décès. Le Mexique est le quatième pays à franchir la barre des 100 000 morts, derrière les États-Unis, le Brésil et l'Inde. Il est le onzième pays au monde en nombre de décès pour 100 000 habitants (77), selon les statistiques de l'AFP.

"Nous ne savons pas où cela va"

En juin, Hugo Lopez-Gatell avait estimé que dans un "scénario catastrophique" le pays allait compter 60 000 morts. Mais, après avoir essuyé de vives critiques le responsable s'est abstenu de faire de nouvelles projections.

Pour Malaquias Lopez, épidémiologiste et ancien fonctionnaire du ministère de la Santé, le Mexique dépasse les prévisions de décès à un moment où les experts n'ont pas de vision claire pour l'avenir. "Au Mexique, nous avons eu une phase ascendante qui a été retardée, un plateau prolongé et nous sommes à un point où nous ne voyons pas de phase descendante claire, nous ne savons pas où cela va", a-t-il expliqué.

Depuis le premier cas au Mexique le 28 février, le nombre d'infections hebdomadaires dépassait les 50 000 à la 29e semaine de l'épidémie, pour se stabiliser autour de 30 000 à la 38e semaine. Cependant, le mois dernier, ils ont rebondi pour atteindre 40 000 durant la première semaine de novembre, selon les chiffres officiels.

>> À voir aussi : Covid-19 : toujours pas d'école pour les petits Mexicains

"Il y a des contagions, mais heureusement (...) il y a moins de morts et c'est le but, que nous parvenions à réduire le nombre de décès", a déclaré cette semaine le président Andrés Manuel Lopez Obrador. Le Mexique œuvre déjà pour avoir accès en 2021 à un vaccin potentiel contre le Covid-19 via des accords avec des laboratoires en Europe, aux États-Unis et en Chine.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne