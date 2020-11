Covid-19 : les États-Unis autorisent le traitement de Regeneron essayé sur Donald Trump

L'Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé samedi en urgence une autorisation à un traitement aux anticorps de synthèse contre le Covid-19 de la société Regeneron, qui a notamment été utilisé pour soigner le président Donald Trump.

Acculés, les États-Unis ont autorisé en urgence un traitement novateur de la firme Regeneron déjà essayé sur le président Donald Trump. Il faut dire que le pays est confronté à une épidémie galopante de Covid-19 qui a contaminé 12 millions de personnes sur leur territoire Les États-Unis sont de loin le pays le plus endeuillé du monde par le coronavirus avec 255 800 décès. L'épidémie y progresse hors de contrôle et le nombre de nouveaux cas quotidiens y explose (près de 164 000 pour la seule journée de samedi) pour dépasser désormais les 12 millions de malades, selon l'Université Johns Hopkins.

Face à ce fléau, l'Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé samedi en urgence son autorisation à un cocktail d'anticorps de synthèse de la société de biotechnoligie Regeneron. Ce traitement est connu pour avoir été administré à Donald Trump, qui l'avait largement vanté après s'être remis du Covid-19 en octobre.

Éviter les hospitalisations

Selon la FDA, il a été démontré que le traitement REGEN-COV2, une combinaison de deux anticorps fabriqués en laboratoire, réduit les hospitalisations liées au Covid-19 ou les consultations aux urgences chez les patients présentant des maladies secondaires ou "comorbidités".

"Autoriser ces thérapies aux anticorps monoclonaux pourrait permettre à des patients d'éviter l'hospitalisation et d'alléger la charge qui pèse sur notre système de santé", a expliqué un responsable de la FDA, Stephen Hahn.

Le président de Regeneron, Leonard Schleifer, a assuré que cette décision constituait "une étape importante dans la lutte contre le Covid-19, car les patients à haut risque aux États-Unis auront accès à une thérapie prometteuse au début de leur infection".

Ces anticorps imitent ce que le système immunitaire fait après la contamination par le coronavirus, en allant bloquer la pointe du virus qui lui permet de s'attacher aux cellules humaines et de les pénétrer.

"Autorisation pour une utilisation en urgence"

Le traitement est considéré comme plus efficace pendant la phase initiale de l'infection, quand les anticorps ont encore une chance de maîtriser l'envahisseur, et non pendant la deuxième phase du Covid-19, quand le danger n'est plus le virus lui-même mais la surréaction du système immunitaire qui s'attaque aux poumons et à d'autres organes.

Celui de Regeneron est le deuxième traitement aux anticorps synthétiques à recevoir une "autorisation pour une utilisation en urgence" (EUA) de la FDA. Une thérapie similaire développée par le laboratoire américain Eli Lilly avait déjà obtenu ce statut le 9 novembre.

Regeneron a déjà conclu plusieurs contrats avec le gouvernement américain, dont un à 450 millions de dollars, pour fabriquer des doses à grande échelle aux États-Unis. Le gouvernement a aussi annoncé fin octobre l'achat de 300.000 doses du traitement de Lilly pour 375 millions de dollars, soit 1.250 dollars la dose.

L'autorisation accordée à Regeneron s'ajoute aux bonnes nouvelles sur le front des vaccins, avec des taux d'efficacité de l'ordre de 95% pour ceux développés par les laboratoires Pfizer/BioNTech et Moderna.

Une "campagne de vaccination sans précédent"

L'Italie, où la pandémie a fait plus de 48 000 morts, entamera fin janvier une "campagne de vaccination sans précédent" en commençant par les catégories de la population les plus exposées, a annoncé samedi le ministre italien de la Santé Roberto Speranza.

La pandémie a fait au moins 1,373 million de morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi. Plus de 57,5 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués à travers la planète.

En Europe, les confinements et autres restrictions imposés à la population dans de nombreux pays pour faire face à la deuxième vague épidémique commencent à porter leurs fruits. En France, où les chiffres des nouveaux cas, des décès et des admissions en réanimation diminuent, les autorités estiment que le pic de la seconde vague épidémique a sans doute été franchi.

La pandémie en question au G20

Le gouvernement britannique a confirmé samedi que le confinement instauré en Angleterre pour quatre semaines ne serait pas prolongé au-delà du 2 décembre, date à laquelle cette province britannique retournera à un système de restrictions locales.

"Les récents développements positifs concernant les vaccins et les tests de masse permettent d'espérer que le recours aux restrictions pour lutter contre le virus pourra être progressivement réduit d'ici au printemps", a estimé Downing Street dans un communiqué.

À l'inverse, le Portugal a décidé samedi de "renforcer" les restrictions pour endiguer l'épidémie, notamment en fermant les écoles et les administrations publiques les lundi 30 novembre et 7 décembre, à la veille de jours fériés.

Sans surprise, la pandémie a dominé les premiers échanges du sommet virtuel du G20 qui s'est ouvert samedi à Ryad. "Serons-nous prêts à garantir l'accès (aux vaccins) à l'échelle planétaire, et à éviter à tout prix le scénario d'un monde à deux vitesses, où seuls les plus riches pourraient se protéger du virus?", a demandé samedi le président français Emmanuel Macron, dans une adresse par visioconférence à ses homologues.

