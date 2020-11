Joe Biden appelle à respecter sa victoire, Donald Trump crie toujours à la fraude

Alors que le président sortant continuait mercredi de crier, sans preuve, à la fraude, en appelant ses partisans à "inverser" le résultat du scrutin, le président élu a averti que les Américains n'accepteraient pas que sa victoire à la présidentielle américaine ne soit pas respectée.

Un à un, les États-clés américains certifient leurs résultats. Un à un, les recours en justice de l'équipe de Donald Trump échouent, parfois rejetés avec impatience par les juges, faute de fondement. Mais rien n'y fait. Le président sortant continue de nier publiquement sa défaite annoncée le 7 novembre, un refus sans précédent dans l'histoire politique américaine. Alors même qu'il a donné lundi son feu vert au processus de transfert du pouvoir vers son successeur.

Dans une curieuse scène, le milliardaire républicain s'est adressé mercredi 25 novembre à travers un haut-parleur de téléphone à des sénateurs républicains de l'Assemblée locale de la Pennsylvanie. "Nous devons inverser cette élection", a-t-il déclaré. Les démocrates "ont triché. Ça a été un scrutin frauduleux."

Les résultats de cet État-clé ont été certifiés officiellement mardi en faveur de Joe Biden. Aucune fraude massive n'a été démontrée lors de la présidentielle du 3 novembre. Et aucun doute ne pèse sur le fait que le démocrate deviendra le 46e président des États-Unis le 20 janvier.

Joe Biden rassembleur

"En Amérique, nous avons des élections libres et justes, et nous en respectons les résultats. Les habitants et les lois de ce pays n'accepteront pas autre chose", a lancé Joe Biden presque en même temps, depuis sa ville de Wilmington, dans le Delaware.

Se posant en rassembleur, il a une nouvelle fois voulu marquer le contraste avec celui qui dirige encore le pays. Le président élu donnait une allocution avant la grande fête de Thanksgiving dans un cadre solennel et traditionnel. À l'image de sa future présidence dont il a promis qu'elle renouerait avec la "normale". "Vous voulez des solutions, pas des cris. De la raison, pas de l'hypersectarisme. De la lumière, pas des flammes", a-t-il martelé.

Rien ne figurait à l'agenda officiel de Donald Trump mercredi mais dans la matinée, il avait été envisagé qu'il se rende en personne à Gettysburg, en Pennsylvanie, pour y retrouver son avocat haut en couleur Rudy Giuliani.

L'annulation à la dernière minute de ce déplacement a encore alimenté l'image d'une fin de mandat chaotique. Renforcée par son intervention à travers un téléphone tenu à bout de bras au micro de son avocat, lors d'une audition organisée par des républicains dans une salle de conférence d'hôtel mal éclairée. "Trump, Trump, Trump", s'est écrié le public.

Donald Trump isolé

Mais Donald Trump apparaît de plus en plus isolé dans le camp républicain, y compris chez les grandes voix médiatiques conservatrices, dans son "combat" contre le résultat officiel.

Malgré son déni, Donald Trump a autorisé lundi soir l'ouverture du processus de transfert du pouvoir. Et bien que les deux hommes ne se soient toujours pas parlé, Joe Biden avance vers le Bureau ovale. Les premières réunions concernant la pandémie ont eu lieu mercredi, selon l'équipe Biden.

Joe Biden veut mener une "riposte nationale" contre le coronavirus 00:28

Joe Biden : "Nous devons essayer de ralentir la progression de l'épidémie" 00:32

Et ce dernier devrait finalement avoir accès aux informations classées secret défense lundi. Il est d'usage que le président élu reçoive ces briefings quotidiens peu après l'annonce de sa victoire.

De nouveaux grands noms du gouvernement Biden seront annoncés la semaine prochaine, dont son équipe économique.

