L'actu en dessin : la main de Dieu reprend Maradona

Cartooning for Peace rend hommage, cette semaine, à la légende du football Diego Maradona, dont la disparition a entraîné une émotion planétaire, mercredi.

Le monde du football pleure Diego Maradona. La disparition de la légende argentine, mercredi 25 novembre, a inspiré Cartooning for Peace, alors que le monde entier se souvient de ce gamin issu des bidonvilles de la capitale Buenos Aires. Diego Maradona avait développé un don précoce pour le ballon rond et a connu une carrière fulgurante à Barcelone et Naples en passant par la sélection Argentine à qui il a offert la Coupe du Monde 1986 au Mexique.

Son but de la main contre l'Angleterre en quart de finale du Mondial-1986, qu'il avait aussitôt rebaptisé "main de Dieu", restera comme l'une des images les plus mémorables de l'histoire de la Coupe du monde, tout comme celle de son second but, tout en dribbles et en culot, dans cette rencontre au stade Aztèque de Mexico.

Le dessinateur et illustrateur mexicain José Antonio Rodríguez García y est allé de son propre hommage pour la "main de Dieu".

José Antonio Rodríguez García est né en 1965 à Mexico. Dessinateur et illustrateur, il est également un membre actif des organisations Mexican Society of Cartoonists, The International Association of Cartoonists MIKS, Cartoon Movement et tOOns MaG. José Antonio Rodríguez García est actuellement dessinateur éditorial et illustrateur pour le journal La Voz de Michoacán, au Mexique, pour la revue Negratinta, publiée en Espagne, et pour le "Aneddotica Magazine" en Italie.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

