Covid-19 aux États-Unis : le vaccin Pfizer/BioNTech obtient le feu vert des autorités sanitaires

Les autorités sanitaires américaines ont donné vendredi soir leur feu vert au vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19. Selon le président Donald Trump, les premières injections seront administrées "dans moins de 24 heures". Les personnels de santé et les résidents de maisons de retraites seront prioritaires.

Les autorités sanitaires américaines (FDA, Food and Drug Administration) ont autorisé vendredi 11 décembre l'utilisation en urgence du vaccin contre le Covid-19 mis au point par le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech.

Le président américain Donald Trump, qui a salué "l'un des plus grandes réussites scientifiques de l'histoire", a annoncé dans la foulée que les premières vaccinations se dérouleraient dans les prochaines 24 heures.

Le vaccin pourra être administré au personnes âgées de 16 ans et plus. Les travailleurs du système de santé et les personnes âgées résidant en établissements de soins de longue durée seront les premiers à recevoir près de 2,9 millions de doses.

