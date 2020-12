La Congrès américain en passe d'adopter un plan de relance de 900 milliards de dollars

La Chambre des représentants a approuvé un plan de relance de 892 milliards de dollars, quand le vote du Sénat est toujours attendu, lundi soir. Le spectre d'une fermeture du gouvernement ("shutdown") n'est pas exclu.

Après des mois d'âpres négociations, les démocrates et républicains devraient bientôt sortir de l'impasse. La Chambre des représentants a d'ores et déjà approuvé, lundi 21 décembre, un plan de relance de 892 milliards de dollars (729 milliards d'euros) pour fournir à la population et aux entreprises américaines de nouvelles aides face à l'impact de la crise du coronavirus. Le vote du Sénat se fait, lui, toujours attendre.

"Le vote a pris du retard, alors que l'accord (de principe) entre démocrates et républicains a été formalisé dimanche", fait remarquer Matthieu Mabin, correspondant pour France 24 à Washington, qui évoque des raisons "floues" et des ajustements de dernière minute "venus retarder le vote".

Plus tôt dans la journée, le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré aux journalistes que le Sénat voterait "probablement tard mais nous finirons ce soir." S'il est approuvé, le texte devra ensuite être soumis au président Donald Trump pour promulgation. La Maison Blanche a précisé que le président sortant signera le projet de loi.

"Le deuxième (paquet de mesures) le plus important de l'histoire"

La Chambre a adopté une mesure prévoyant 1400 milliards de dollars de dépenses gouvernementales jusqu'en septembre prochain. Le plan de soutien prévoit le versement direct de 600 dollars à la plupart des Américains et des paiements supplémentaires aux millions de personnes qui ont été mises au chômage pendant la pandémie de Covid-19.

"C'est un programme d'urgence et de survie", a plaidé lundi le chef de la minorité démocrate du Sénat Chuck Schumer. L'aide est incomplète et l'administration Biden devra "combler les trous" en janvier, a-t-il ajouté.

Pour autant, "nous ne devrions pas sous estimer l'importance de ce paquet" de mesures, a-t-il relevé, "le deuxième le plus important de l'histoire" des États-Unis.

Un texte qui ne fait pas l'unanimité

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a exhorté les représentants de soutenir le projet de loi, bien qu'il n'inclue pas d'aide directe aux gouvernements des États et aux collectivités locales, une demande des démocrates.

Le texte ne contient pas non plus la protection juridique des entreprises face aux poursuites liées au coronavirus voulue par les républicains.

Elle a ajouté qu'il serait encore temps de pousser en faveur de mesures supplémentaires après l'investiture de Joe Biden à la Maison Blanche le 20 janvier.

Ce plan de relance sera l'un des plus importants de l'histoire des États-Unis, après l'ensemble budgétaire de 2 300 milliards de dollars voté en mars dernier par le Congrès.

