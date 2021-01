"Démocratie fragile", "boiteuse"... Moscou, Téhéran, Pékin réagissent à l’assaut du Capitole

Les partisans de Donald Trump affrontent la police et les forces de sécurité pour tenter de prendre d'assaut le Capitole à Washington, le 6 janvier 2021. © AFP

Texte par : Bahar MAKOOI 5 mn

La Chine, l’Iran et la Russie ont réagi durement au lendemain d'une journée de chaos et de violences à Washington. Pékin a ironisé sur la différence de traitement avec les manifestations de Hong Kong, tandis que Téhéran a souligné le statut "fragile" et "vulnérable" de la "démocratie occidentale". À Moscou, des voix se sont élevées pour annoncer le déclin de l'Amérique.