REPORTAGE

Covid-19 au Brésil : à Manaus, des hôpitaux surchargés en manque d'oxygène

À Manaus, les hôpitaux de la ville sont saturés et confrontés à une pénurie d'oxygène. © Capture d'écran France 24

Texte par : Fanny LOTHAIRE | Pierre LE DUFF 6 mn

Situation de crise à Manaus, au nord-ouest du Brésil. Les hôpitaux de la ville sont saturés et confrontés à une pénurie d'oxygène. L'armée vient en renfort et les patients les plus gravement atteints sont transférés vers d'autres villes du pays pour faire face à cette seconde vague brutale, dont l'origine pourrait bien être le variant amazonien du Covid-19.