Investiture de Joe Biden : mode d'emploi d'une cérémonie ancrée dans la tradition

C'est dans une capitale désertée, quadrillée par l'armée, que Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment et deviendront mercredi président et vice-présidente des Etats-Unis.

Le démocrate Joe Biden va entrer, mercredi, à la Maison Blanche, à l'issue de la cérémonie d'investiture. Depuis le premier "Inauguration Day" en 1789 avec la prestation de serment de George Washington jusqu'à celle de Donald Trump en 2017, l'assermentation n'a cessé d'évoluer tout en se conformant à des traditions bien ancrées.

Publicité Lire la suite

La cérémonie d'investiture du 46e président américain, le démocrate Joe Biden, va se dérouler, mercredi 20 janvier, à Washington. C'est dans une capitale désertée, quadrillée par l'armée, qu'il va prêter serment aux côtés de la vice-présidente Kamala Harris. Cette journée particulière répond à de nombreux codes et traditions.

La date du 20 janvier

La toute première inauguration de l'histoire américaine, celle de George Washington, a eu lieu le 30 avril 1789 pour des raisons climatiques. Il a fallu attendre le dégel de l'hiver pour se déplacer. La date a ensuite été fixée au 4 mars, soit environ quatre mois après l'Election Day, le jour de l'élection du collège électoral qui élit le président et le vice-président. Mais en 1933, après l’élection de Franklin Roosevelt et alors que le président en exercice Herbert Hoover est très impopulaire, cette période de transition paraît trop longue. Un mois avant la prise de fonction de Roosevelt, la ratification du vingtième amendement de la Constitution américaine change le début des mandats du président et du vice-président, l’avançant au 20 janvier.

Il y a eu cependant trois exceptions, celles de Dwight D. Eisenhower en 1957, de Ronald Reagan en 1985 et de Barack Obama en 2013. Ces investitures ont été décalées au lundi 21 janvier, car le 20 janvier tombait un dimanche.

George Washington lors de la première cérémonie d'investiture, à New York, le 30 avril 1789. © Library of Congress

Le lieu

La cérémonie qui marque l’inauguration du mandat présidentiel a lieu devant le Capitole, le bâtiment qui abrite le Congrès, à Washington et ce depuis 1801, lorsque Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis prêta serment. La toute première investiture, celle de George Washington, avait eu lieu au Federal Hall de New York, sur Wall Street. Deux autres investitures, celles de William Howard Taft en 1909 et de Ronald Reagan en 1985, ont pour leur part eu lieu à l’intérieur du Capitole, en raison des conditions climatiques. Alors que le thermomètre affichait -13°C, Ronald Reagan avait laissé la foule et ses 140 000 invités patienter dehors.

William Howard Taft se rendant à la cérémonie d'investiture sous le blizzard, le 4 mars 1909. © Library of Congress

Les participants

Donald Trump ne va pas assister à l'investiture de son successeur Joe Biden. La tradition veut que le président sortant et la Première dame accueillent le nouveau couple présidentiel le matin de l'investiture et que tous se rendent ensuite au Capitole. En 1801, le deuxième président américain John Adams avait lui aussi boudé l'investiture de son successeur Thomas Jefferson. Battu, il avait sapé la réputation de son ancien vice-président et quitté la Maison Blanche à l'aube du 4 mars, jour de l'investiture. Son propre fils, John Quincy Adams, remporta dans des conditions contestées l'élection en 1824, face à Andrew Jackson qui cria au vol. Quatre ans plus tard et après une violente campagne, Jackson prit sa revanche. Les deux hommes ne se rencontrèrent pas et Adams s'éclipsa la veille de la cérémonie. En 1841, pour des raisons restées obscures, le démocrate Martin Van Buren manqua aussi la cérémonie de William Henry Harris. Le 4 mars 1869, Andrew Johnson resta à la Maison Blanche pendant l'investiture de son successeur, Ulysses Grant, qui avait refusé de partager sa calèche avec lui pour se rendre au Capitole. Un siècle plus tard, en 1974, Richard Nixon manqua également la cérémonie de Gerald Ford. Il avait tout simplement quitté la Maison Blanche après avoir démissionné et avant que son successeur ne prête serment.

Les anciens présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton assisteront en revanche à l'événement, tout comme le vice-président Mike Pence, qui a accepté l'invitation.

La cérémonie d'investiture d'Ulysses S. Grant, le 4 mars 1869, à Washington. © Library of Congress

Le serment

Le seul événement acté dans la Constitution américaine est la prestation de serment du nouveau président à midi, traditionnellement devant "le Chief Justice", président de la Cour suprême. Environ 15 minutes avant, c’est le nouveau vice-président qui prête serment. Dans l‘éventualité où le nouveau président décéderait dans l’intervalle, le vice-président pourrait dès lors lui succéder. Les paroles exactes prononcées par le président-élu sont : “Je jure (ou affirme) solennellement que j'exécuterai loyalement la charge de président des États-Unis et du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis.” En 2009, Barack Obama s'était trompé dans le texte. La responsabilité en avait incombé au président de la Cour suprême qui avait prononcé dans le désordre les mots du serment constitutionnel. Par précaution, le 44e président avait prêté une nouvelle fois serment le lendemain à la Maison Blanche. La même mésaventure était arrivée à Herbert Hoover en 1929. Le président de la Cour suprême avait quasiment réinventé le texte constitutionnel.

Le président Herbert Hoover prête serment, à Washington, le 4 mars 1929. © Library of Congress

La Bible

À midi, heure de Washington, Joe Biden prêtera donc serment, la main droite levée et la main gauche sur la Bible. Il a choisi d'utiliser une bible familiale datant de 1893, comme il l'a annoncé dans une interview à Stephen Colbert. Il l'avait déjà prise pour ses cérémonies d’assermentation en tant que sénateur américain et en tant que vice-président. Plusieurs présidents ont en revanche utilisé des bibles ayant appartenu à des personnages historiques célèbres. Warren G. Harding, en 1921, Eisenhower en 1953, Jimmy Carter en 1977 et George H.W. Bush ont notamment prêté serment sur la Bible utilisée par George Washington. Il est également possible d'en utiliser deux. Barack Obama a prêté serment sur les bibles d’Abraham Lincoln et de Martin Luther King, tandis que Donald Trump a pris celle d'Abraham Lincoln, comme son prédécesseur, et celle offerte par sa mère, quand il était jeune enfant.

L'usage de la Bible n’est pas explicitement exigé par la Constitution. Certains présidents ont utilisé d'autres livres, comme John Quincy Adams (qui l'a fait sur un volume contenant le texte de la Constitution), Theodore Roosevelt (qui n'en avait pas à disposition) ou Lyndon Johnson (qui utilisa un missel).

À bord d'Air Force One, Jackie Kennedy regarde Lyndon Johnson prêter serment, le 22 novembre 1963, après l'assassinat de son mari. AFP - -

La parade

Une fois la cérémonie terminée, la traditionnelle parade le long de Pennsylvania Avenue n'aura pas lieu en raison de la pandémie de Covid-19. Elle sera remplacée par une "Parade Across America" virtuelle qui sera retransmise par les chaînes de télévision. Joe Biden a prévu de traverser la rive du Potomac pour se rendre au cimetière d'Arlington déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu en compagnie de trois anciens présidents, Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama. Le dîner avec les parlementaires dans l'enceinte du Capitole a également été annulé en raison de la crise sanitaire, tout comme les bals qui rythment habituellement cette soirée à Washington. Pour les remplacer, Tom Hanks animera une émission spéciale à la télévision.

Le président Barack Obama et la Première dame Michelle Obama, lors de la parade après la cérémonie d'investiture, le 20 janvier 2009. AFP - DOUG MILLS

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne