Les personnes transgenres peuvent de nouveau servir dans l'armée américaine

Le président Joe Biden a de nouveau autorisé les personnes transgenres à servir dans l'armée américaine, revenant sur une décision controversée de Donald Trump, jugée discriminatoire par les associations de défense des droits humains.

Le nouveau président américain Joe Biden a annulé, lundi 25 janvier, la décision controversée de Donald Trump d'interdire aux personnes transgenres de servir dans l'armée si elles avaient besoin d'un traitement médical.

En présence du ministre de la Défense Lloyd Austin et du chef d'état-major, le général Mark Milley, le président américain a signé un décret selon lequel "tous les Américains aptes à servir dans les forces armées des Etats-Unis devraient pouvoir le faire", a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.

"Le président Biden considère que l'identité sexuelle ne devrait pas être un obstacle au service dans l'armée et que la force de l'Amérique réside dans sa diversité", ajoute l'exécutif américain.

"Permettre à tous les Américains aptes à servir leur pays sous l'uniforme est meilleur pour l'armée et meilleur pour notre pays parce qu'une force (armée) inclusive est une force plus efficace", poursuit le communiqué. "Plus simplement, c'est ce qui est juste et c'est dans notre intérêt national."

Une mesure jugée discriminatoire

À la fin de son mandat, l'ancien président démocrate Barack Obama avait prévu que l'armée commencerait à accueillir des recrues transgenres au 1er juillet 2017.

Son successeur républicain avait d'abord reporté l'échéance au 1er janvier 2018, puis avait décidé de revenir complètement sur cette politique. Donald Trump avait mis en avant, dans une salve de tweets en juillet 2017, "le fardeau des coûts médicaux énormes" et des "perturbations", prenant le contre-pied de la hiérarchie militaire.

Après divers recours en justice, l'affaire avait atteint la Cour suprême qui avait autorisé en janvier 2019 l'administration de Donald Trump à limiter les droits des transgenres en attendant l'issue des batailles juridiques en cours.

Depuis avril 2019, les personnes transgenres sont contraintes de servir en fonction de leur genre assigné à la naissance. Et les personnes ayant besoin d'un traitement hormonal ou de chirurgie de réassignation sexuelle ne peuvent plus s'enrôler, pas plus que les personnes ayant déjà subi un traitement médical de changement de sexe.

La mesure avait été critiquée par les défenseurs des droits humains qui la jugeaient discriminatoire et estimaient qu'elle conduirait les militaires transgenres à dissimuler leur identité sexuelle.

Le Pentagone évalue à 9 000 le nombre de personnes s'identifiant comme transgenre, qui servent dans les forces armées, dont un millier déclarent avoir changé de sexe ou vouloir le faire. L'armée américaine compte 1,3 million de militaires en service actif.

