Mort de l'acteur Christopher Plummer, révélé dans "La mélodie du bonheur"

Le 26 février 2012, Christopher Plummer obtient, à 82 ans, l'Oscar du meilleur second rôle dans le film "Beginners" de Nicholas Meyer. AFP - JOE KLAMAR

L’acteur canadien Christopher Plummer, révélé dans la comédie musicale "La mélodie du bonheur", est mort, vendredi, à l’âge de 91 ans. Il compte plus de 100 films à son actif et un Oscar du meilleur second rôle.