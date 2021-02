REPORTAGE

Le Yankee Stadium de New York devient un centre de vaccination pour les plus défavorisés

Le stade de cette mythique équipe de baseball vaccinera sur rendez-vous les résidents du Bronx, district parmi les plus pauvres de New York. © capture d'écran France 24

FRANCE 24

Transformé en site de vaccination, le Yankee Stadium a ouvert ses portes cette semaine. Le centre est réservé uniquement aux habitants du Bronx, le quartier le plus touché par l'épidémie de coronavirus. Ces derniers jours, les polémiques liées à la justice raciale et à l'accès au vaccin se sont multipliées car le taux de vaccination des Africains-Américains et des Latinos est beaucoup moins élevé que pour les habitants blancs. Reportage de Loubna Anaki, notre correspondante à New York.