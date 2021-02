Contesté, le président haïtien tente d'écarter des juges proches de l'opposition

Image d'archive de Jovenel Moïse. AFP/File

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Alors que son mandat est de plus en plus contesté, le président haïtien Jovenel Moïse a mis à la retraite, par un arrêté paru dans le Journal officiel, trois juges proches de l'opposition et considérés comme de potentiels dirigeants intérimaires.