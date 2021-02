Il y aura un recomptage partiel de l'élection présidentielle en Équateur

Le candidat équatorien Andrés Arauz, lors d'un entretien avec l'AFP à Quito, le 7 février 2021. Rodrigo BUENDIA AFP

FRANCE 24

Après le premier tour de la présidentielle du 7 février en Équateur, la totalité des votes de la province du Guayas, celle qui compte le plus d'électeurs, et la moitié des votes de 16 autres provinces seront "révisés", a déclaré vendredi la présidente du Conseil national électoral. Les deux candidats Guillermo Lasso et Yaku Perez se battent pour affronter Andrés Arauz au second tour.