Covid-19 : moins de 1 000 morts aux États-Unis, une première depuis novembre

Les États-Unis ont enregistré, lundi, moins de 1 000 morts lors des dernières 24 heures. Il faut remonter au 29 novembre pour trouver un bilan journalier équivalent. Pendant ce temps, la campagne d'injection se poursuit : près de 10 % de la population a été vaccinée.

Publicité Lire la suite

C'est une nouvelle encourageante sur le front de la lutte contre le Covid-19. Pour la première fois depuis près de trois mois et demi, les États-Unis ont recensé moins de 1 000 morts, lundi 8 mars, selon les données de l'université Johns Hopkins, qui font référence.

En 24 heures, 749 personnes sont décédées des suites du coronavirus, loin du pic de 4 473 morts enregistré sur la seule journée du 12 janvier. Il faut remonter au 29 novembre pour trouver un nombre de victimes sous la barre du milliers, à 822 morts.

Le ralentissement de l'épidémie se poursuit donc aux États-Unis, qui retrouvent des niveaux de contaminations et de décès similaires à ceux d'avant Halloween, Thanksgiving et autres fêtes de fin d'année synonymes de nombreux déplacements, de larges rassemblements et d'une propagation accrue du virus.

Pour le président Joe Biden, dont le colossal plan d'aide de 1 900 milliards a franchi avec succès l'étape du Sénat samedi, c'est une deuxième bonne nouvelle, qui vient conforter sa stratégie de vaccination à très grande échelle.

Vent d'optimisme

La campagne d'injection des vaccins lancée en décembre aux États-Unis bat en effet son plein, avec près de 10 % de la population américaine, soit environ 31,5 millions de personnes, ayant désormais reçu les deux doses nécessaires pour les vaccins de Pfizer ou Moderna, ou la dose unique dans le cas du vaccin de Johnson & Johnson.

Et les autorités sanitaires ont participé, lundi, à l'optimisme ambiant en annonçant que les personnes vaccinées pourraient se réunir entre elles par petits groupes en intérieur sans porter de masque et sans respecter la distanciation sociale.

Elles devront toutefois continuer à respecter ces mesures de précaution en présence de personnes non vaccinées de plusieurs foyers différents, et dans les espaces publics.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne