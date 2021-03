Mort de Diego Maradona : ses supporters manifestent pour réclamer “justice”

Des centaines de manifestants se sont rassemblés, mercredi, à Buenos Aires pour réclamer que justice soit faite autour de la mort de leur icône, Diego Maradona. Une enquête est en cours pour établir d'éventuelles responsabilités pénales.

"ils l'ont tué". Des centaines de supporteurs de Diego Maradona sont descendus dans la rue, mercredi 10 mars, à Buenos Aires pour que lumière soit faite sur les circonstances de la mort de la star argentine du football.

“Mon sentiment est que nous ne serons pas en paix tant que tous les coupables n'auront pas payé. On ne les laissera pas tranquilles, on va les traquer les uns après les autres, où qu'ils soient”, lance Maximiliano, un fan venu manifester son mécontentement.

Lundi, une commission médicale s'est penchée sur les dernières heures de l'idole argentine en novembre dernier, pour établir d'éventuelles responsabilités pénales. Des membres de son entourage accusent ses médecins d'être à l'origine de la dégradation de son état de santé.

L'enquête se concentre autour de sept personnes. Elle cherche à déterminer une éventuelle négligence ou imprudence dans les traitements médicaux administrés au "D10S", décédé d'un problème cardiaque le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans dans sa résidence de Tigre, au nord de Buenos Aires.

Il s'agit du neurochirurgien Leopoldo Luque, de la psychiatre Agustina Cosachov, d'un psychologue et de deux infirmiers (un homme et une femme) au chevet de Maradona, ainsi que du coordinateur de ces infirmiers et d'un médecin coordinateur de l'hospitalisation à domicile.

“Je crois dans les juges, ils font ce qu’il faut” a estimé l’ancienne compagne de la star Veronica Ojeda, présente à la manifestation, précisant qu’il revenait désormais "à la justice de décider".

Le footballeur de 60 ans souffrait de troubles rénaux, cardiovasculaires et hépatiques. Il est décédé des suites d'un œdème pulmonaire et d'une insuffisance cardiaque. Les conclusions de la commission médicale sont attendues d'ici deux à trois semaines. La vie de Diego Maradona a été marquée par de nombreux problèmes de santé, certains liés à ses excès en tout genre.

